Marc Márquez confirma su vuelta a MotoGP: Honda ya prepara su moto

Buenas noticias para todos los seguidores de MotoGP. Repsol Honda han hecho oficial que el piloto de Cervera volverá a subirse a la moto en los próximos test postcarrera que la escudería japonesa realizará en Misano el próximo martes y miércoles para poner a punto el prototipo que los nipones tienen preparado para el año 2023, así lo ha confirmado la propia marca a través de un mensaje en sus redes sociales donde se podía leer:” see you son in Misano Marc Márquez” y más tarde emitía un comunicado donde confirmaba los motivos de su mensaje.

“Después de dos tests positivos sobre una Honda CBR600RR en el circuito de MotorLand Aragón el 31 de agosto y el 2 de septiembre, Marc Márquez ha seguido probando su brazo derecho y las sensaciones han sido positivas. Con el resultado satisfactorio en su brazo derecho, el piloto del equipo Repsol Honda viaja hoy al Gran Premio de San Marino con la intención de probarse físicamente encima de su Honda RC213V durante el test post carrera. El ocho veces Campeón del Mundo llegará esta noche y trabajará junto al equipo antes de subirse a la moto el martes”, explicaba Honda.

Así pues, la vuelta de Marc Márquez cada vez está más cerca, la temporada del año 2023 está cada vez más cerca y los equipos ya están comenzando con las pruebas para el próximo curso. El prototipo que probará la siguiente semana el de Cervera será también la moto que pilotará su nuevo compañero de equipo Joan Mir. Aunque todavía no es oficial, el propio piloto catalán anunció en una entrevista que todo apuntaba a que su próximo compañero sería el hoy piloto de Suzuki.

“Hoy tengo una sonrisa permanente”, publicaba Mar Márquez en sus redes sociales cuando se subió la semana pasada a la Honda CBR600RR y los resultados de su brazo derecho en los test eran satisfactorios. Mugello ya ha quedado atrás, ahora, tras casi 3 meses parado, toca volver a los circuitos. Cada vez queda menos para que Bagnaia, Quartararo, Bastianini y Aleix Espargaró tengan sobre la pista a un rival más en la lucha por el título de MotoGP.