El caos se acerca, Di Giannantonio promete complicar la vida a Márquez y Bagnaia

La temporada 2025 de MotoGP promete ser una de las más emocionantes en los últimos años. A pesar de ser una competición llena de estrellas, hay un piloto que destaca por su ambición y determinación de desafiar a los grandes: Fabio Di Giannantonio.

Este joven italiano será parte del equipo de Valentino Rossi, montando la Ducati Desmosedici GP25. Si bien no es parte del equipo oficial de Ducati, tendrá la oportunidad de hacerle la vida más difícil a dos de los nombres más grandes del motociclismo: Marc Márquez y Francesco Bagnaia.

Di Giannantonio se enfrentará al reto de adaptarse a una moto completamente nueva: la Ducati GP25. Aunque no ha podido participar en el test de Barcelona por una lesión en su hombro izquierdo, tiene claro que la GP25 tiene características muy distintas a la anterior versión, la GP23. Según 'Diggia', la nueva moto le permitirá mejorar su estilo de pilotaje y, aunque el proceso de adaptación será largo, parte de una base sólida.

👍 SUCCESSFUL SURGERY



Fabio Di Giannantonio has undergone a left-shoulder "surgery using arthroscopic techniques" in Rome.



VR46 says it has been a "complete success", with an estimated recovery time of three months.



His Ducati GP25 debut is scheduled in 95 days. #MotoGP pic.twitter.com/SWXfLusbKB