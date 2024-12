El detalle decisivo que Marc Márquez dejó pasar y que pudo haberle dado el campeonato

Con el final de la temporada de MotoGP, los equipos y pilotos hacen un balance de lo vivido a lo largo del año. En el caso de Marc Márquez, el ilerdense ha demostrado una vez más su calidad, pero ha quedado claro que un detalle crucial pudo haberle dado el campeonato. Aunque ha conquistado varias victorias y ha quedado tercero en la clasificación general, hay un aspecto que marcó su lucha por el título.

Marc Márquez comenzó la temporada con la Ducati GP23, una moto diferente a las que pilotan sus rivales más directos, como Jorge Martín o Pecco Bagnaia. Aunque la Ducati ha sido considerada una de las mejores motos del campeonato, la adaptación de Márquez fue más lenta de lo esperado. Frankie Carchedi, jefe de mecánicos del piloto español, explicó que un detalle fundamental fue la falta de victorias al inicio del año.

"Quizá las cosas podrían haber sido diferentes si hubiéramos tenido su primera victoria antes", comentó Carchedi. La victoria de Márquez llegó a mitad de temporada, lo que le permitió recuperar la confianza, pero no de manera inmediata. Esta demora en su primer triunfo significó que no pudo iniciar la temporada con la moral alta, algo que en un campeonato tan ajustado puede marcar la diferencia.

Otro aspecto clave durante la primera mitad del año fue la dificultad para acceder a la Q2, la fase final de clasificación, donde se definen las posiciones de salida. Carchedi admitió que durante los primeros meses, el equipo de Márquez tuvo que luchar constantemente desde posiciones más retrasadas. Esto obligaba al piloto a hacer remontadas en cada carrera, lo que complicaba aún más su rendimiento.

En cambio, durante la segunda mitad de la temporada, Márquez consiguió acceder con mayor facilidad a la Q2. Esto le permitió mejorar su ritmo de carrera y centrarse más en la estrategia, un factor que resultó clave para su recuperación. Según Carchedi, este cambio en la segunda mitad fue crucial, y si hubiera llegado antes, las posibilidades de luchar por el título habrían sido mayores.

Frankie Carchedi speaking to us about Marc Marquez's biggest quality 💪#MotoGP pic.twitter.com/1FUbum0Yjn