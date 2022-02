El elegido de Valentino Rossi, golpe sobre Márquez y Quartararo

De los campeones a los grandes campeones dista un trecho, pero de estos últimos a las leyendas hay un ancho espacio por cubrir. Evidentemente con la competición aún en su punto 0, nadie puede separar de la lucha por la reedición de título al actual rey de MotoGP, Fabio Quartararo, pero hay señales inequívocas de desgaste en Yamaha, algo que no ocurre en Honda, al menos por el momento, y sobre todo en Ducati, que encima lanza su apuesta en firme de presente y futuro con el protegido de Valentino Rossi.

Sobre la marca de Borgo Panigale cabe decir que justo antes del arranque del curso en Qatar (Circuito Internacional de Losail, entre el 4 y el 6 de marzo) ya han dado un salto de fe y confianza con su gran líder, Francesco Pecco Bagnaia, al que han confirmado al menos hasta 2024. De esta forma, la firma italiana quiere dar el espaldarazo definitivo a un acuerdo que si bien ya estaba esbozado obtiene ahora la confirmación de cara a dar todavía más confianza al de Turín, recordemos el elegido por Valentino Rossi como su sustituto.

“Ser un piloto Ducati en MotoGP ha sido siempre mi sueño, y poder continuar dos temporadas más me hace muy feliz. En el equipo oficial he encontrado un ambiente sereno. Ahora solo me tengo que concentrar en hacerlo bien en este campeonato”, ha declarado en la cuenta del equipo Pecco Bagnaia tras el anuncio oficial de su renovación. Mientras que Gigi Dall’Igna comentaba al respecto que “estamos realmente felices de disponer de Bagnaia durante otras dos temporadas más”.

Y en el otro lado de la moneda -insistimos, en este inicio de competición- por las sensaciones obtenidas en los test está el campeón, un Fabio Quartararo que parece estancado, junto con su moto, ante el paso al frente no solo de Ducati y Honda, sino también de Suzuki o Aprilia. Motorsport anunciaba que Quartararo anda peleado con la realidad actual de la marca japones, cuya moto le “falta velocidad punta y potencia” e incluso se esboza que, de no satisfacer al francés, este podría buscar una salida tras el Mundial.