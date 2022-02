Marc Márquez señala a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia antes de Losail

Lo bueno para Honda y Marc Márquez es que aún no saben a ciencia cierta hasta qué nivel pueden llegar de aquí al comienzo del Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina, que echará a rodar entre el 4 y el 6 d marzo en Qatar, en el Circuito Internacional de Losail, y ello conlleva dejar una importante dosis de incertidumbre en los dos grandes favoritos al título, Fabio Quartararo y Francesco Pecco Bagnaia.

Y al menos para Marc así es con ellos dos. El 93 del ala dorada concedió una entrevista a ‘El Partidazo de Cope’ en la que desgranó en qué momento está, cuáles son sus expectativas esta temporada y cómo está de sus lesiones, en el hombro y el ojo. Sobre sus dos adversarios, el actual campeón de Yamaha y el líder de Ducati, Márquez señala que son ellos y no él los favoritos. “ahora mismo hay 12 motos que pueden ganar el mundial, pero los favoritos son el actual campeón y el subcampeón, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia”, dijo en el programa radiofónico español.

Pero también se le vio optimista, dentro de las expectativas que genera y las dudas que puede albergar sobre su puesta a punto; es más, señaló que ha superado momentos duros. “en la temporada 2020/2021 toqué fondo”, comentó el español, que sacó a relucir los instantes más complejos con su última recaída: “con la visión doble, no podía hacer nada porque me mareaba. De hecho, el médico, después de la operación, me dijo que era un milagro que recuperara la vista”, aseveró, resaltando además que “el médico me dio opciones y la tercera fue: probablemente mi vista estará bien para hacer una vida normal, pero no podrás ir en moto a 250 kilómetros por hora”.

Ahora bien, que el optimismo va en aumento en Honda con respecto a Márquez es un hecho, y Santi Hernández, jefe de su equipo, así lo atestiguaba en Crash: “sinceramente, cuando trabajas con un piloto como Marc, para mí el objetivo es ganar el título. Después veremos cómo es la temporada, cómo es cada carrera, y luego veremos cuál es nuestro objetivo real. Pero si me preguntas ahora, cuál es mi objetivo, es ganar el título de 2022 con Marc”, sentenció en el citado medio.