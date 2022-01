El entorno de Marc Márquez lanza a Valentino Rossi la peor ofensa

Que la relación entre el que fuese idolatrado, Valentino Rossi, y el que le tenía como tal ídolo, Marc Márquez, se rompió hace ya años es más que evidente. Esto es de sobra conocido y ni uno ni otro se han preocupado en ocultarlo desde entonces (Malasia 2015).

Ahora bien, lo que si se esperaba es que tanto uno como otro piloto, incluidos sus entornos más cercanos, enterrasen el hacha de guerra una vez se había retirado uno de los dos protagonistas, algo que Valentino Rossi ha hecho en este 2021 ya de manera irreversible.

Pero Alberto Puig, el Team Manager de Marc Márquez ha concedido una reciente entrevista a Dazn, la empresa que posee los derechos audiovisuales de Moto GP y hablando sobre el tema de la retirada, ha afirmado lo siguiente: “Me retiré de una manera traumática. Luego está el retirarse por no tener posibilidades de correr y los que se retiran a destiempo. Si has sido un piloto muy importante, es importante saber retirarte a tiempo”.

El mensaje es claro, contundente y con una dirección única: Valentino Rossi. Si hay algo que saca de quicio al de Tavullia es no ganar, y el hecho de haber estado unos cuantos años en el mundial de Moto GP sin títulos que llevarse a la boca (su última victoria en un Gran Premio tuvo lugar en el lejano ya 2017) es algo que le perturba y le frustra enormemente. Es por ello que, cuando se siente acusado por haber alargado demasiado su carrera, el piloto italiano suele contestar bastante mal a quien osa sacarle el tema.

Pero Puig no se ha cortado y menos ahora que no tendrá que ver a Rossi en el paddock durante un 2022 en el que Márquez y Honda esperan volver a la batalla por el mundial de pilotos, del que llevan ya dos años completamente fuera. Quizás con el tiempo Márquez y Rossi sellen una paz que terminó en 2015 pero lo que está claro es que, por el momento al menos, ambos pilotos seguirán con sus actuales posturas de estar bien lejos el uno del otro.