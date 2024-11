El exjefe de Valentino Rossi advierte sobre los problemas que Marc Márquez causará en Ducati

La llegada de Marc Márquez a Ducati para formar equipo con Pecco Bagnaia ha generado mucha expectación en el mundo de MotoGP. Con dos campeones del mundo de talla internacional en el mismo box y una moto competitiva como la Ducati, la temporada promete ser muy intensa. Sin embargo, Carlo Pernat, quien fuera jefe de Valentino Rossi, cree que esta decisión podría traer consigo varios problemas para el equipo italiano.

La llegada de Márquez y sus posibles consecuencias

Pernat, en una entrevista con Moto Grand Prix, no dudó en señalar que la incorporación de Marc Márquez podría complicar las dinámicas dentro de Ducati. Aunque reconoce el talento indiscutible del piloto español, también destaca que su regreso no será sencillo. A sus 32 años, Márquez ha sufrido diversas lesiones que han mermado su rendimiento físico, lo que podría afectar la relación con su nuevo equipo. Según Pernat, "Márquez ya no es el mismo piloto que 'destrozaba' a todos".

Además, el exjefe de Rossi subraya que Ducati ha optado por fichar a un piloto con una enorme trayectoria, pero que quizás no era la mejor elección si se consideran las alternativas jóvenes que tenía el equipo. "La competencia en el equipo será mucho más fuerte, con Martin, Bezzecchi y Bastianini, quienes han demostrado un gran nivel", explica Pernat.

El reto psicológico de la competencia interna

Uno de los puntos más relevantes que Pernat menciona es la posible "lucha psicológica" entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez. A pesar de la gran calidad de ambos pilotos, la presencia de Márquez en el box rojo podría alterar el ambiente del equipo.

Según el exjefe de Rossi, Bagnaia, quien ha sido campeón en dos ocasiones, tendrá que enfrentarse no solo a la presión de defender su título, sino a los desafíos mentales que Márquez traerá consigo. "Tener a Márquez cerca no es agradable; es un piloto que trabaja mucho psicológicamente", afirma Pernat.

La pérdida de jóvenes talentos y el equipo Pramac

Pernat también critica la decisión de Ducati de priorizar a Márquez sobre otros pilotos más jóvenes, como Jorge Martín, Enea Bastianini y Luca Bezzecchi. Según el exjefe de Rossi, Ducati ha perdido el potencial de estos jóvenes talentos, quienes han demostrado gran capacidad en las últimas temporadas.

Además, la salida de Pramac Racing, el equipo que ha sido históricamente un referente para Ducati, también es vista como una gran pérdida. "Perdieron a su equipo de referencia, que durante 20 años fue filial de Ducati", concluye Pernat.