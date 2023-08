El golpe para Honda y Marc Márquez es como un martillo y somete a dinamita la temporada 2024

Muchos aficionados y fanáticos de Moto GP miran con preocupación la situación de Marc Márquez, que se ve empujado al ostracismo con una moto vulgar para competir con Ducati, Aprilia y KTM. Y encima no acaba carreras. El contrato del español, hasta 2024, le obliga a cree en la mejora de la firma del ala dorada, sin embargo, le aconsejan que no lo haga y lo hacen algunos que piensan que sigue siendo el mejor.

Entre ellos está el expiloto español Jaime Alguersuari, que ha querido dar su opinión, en Instagram, sobre la situación del ocho veces campeón del mundo que, en suma, se equipara a la de otras voces prominentes en el mundo del motor. Sin embargo, el que fuera piloto de Toro Roso ha sido tan claro que sus palabras suman presión a la ya maltrecha situación de, no lo olvidemos, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.

El barcelonés comentaba que Márquez sigue siendo el mejor y lo podría demostrar con la Ducati, pero su estancia en Honda cambia y condiciona su futuro, que en un deportista de 30 años puede ser dramático. Para el catalán, “la Honda nunca fue una buena moto, lo era solo para él. Además, yo afirmo que Honda no tendrá una Honda/Ducati hecha el año que viene, y si no la tiene, Marc Márquez entrará en el mayor drama que jamás se recuerda en el Motociclismo, el olvido”. Desde luego ese futuro es posible si Honda no mejora. Es más, Alguersuari incluso le aconsejaba que sopesara la retirada si Honda sigue sumando ridículas condiciones para Marc. “Mi consejo para el año que viene es que Marc no corra con Honda”, comentó.

Con todo, Márquez, un poco por obligación, un poco por espíritu competitivo y rebelde y, también, porque no tiene opción, se aferra a la esperanza. En una entrevista con la BBC, decía que en 2024 “pelearé de la misma manera. MotoGP es una evolución constante”. El 93 no acepta su destino y busca cambios esta campaña a los que aferrarse la que viene: “tienes que estar siempre ahí e intentar mejorar como lo hacen otros fabricantes y otros pilotos, así que eso es lo que busco en esta segunda parte de la temporada”, comentaba.