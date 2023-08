Márquez y Quartararo echan humo y KO en Ducati: Jorge Martín y Zarco, hartos y Rossi está en el ajo

Más allá de que Johann Zarco esté cada vez más cerca de firmar para la campaña que viene el asiento que ocupa en la presente temporada un Álex Rins, que se marcha a Yamaha, para sorpresa, entre otros, de Marc Márquez, el piloto francés no ha querido dejar de expresar su contrariedad y molestia con Ducati, una que toca de cerca a Jorge Martín en la que es una de las polémicas más grandes con las que tendrá que lidiar la marca que gobierna todo.

Muy probablemente Zarco saldrá de Prima Pramac Ducati, la cual ya estaría buscando un recambio que puede ser Marco Bezzecchi, de VR46 Mooney, lo que sitúa a Franco Morbidelli, desplazado en la firma nipona por Rins, en la órbita del equipo de Valentino Rossi, en parte por su amistad con este. Y todo esto que se mueve entre bambalinas del paddock no le gusta ni un pelo a Zarco, quinto en el Mundial de Moto GP; como tampoco lo hace a Jorge Martín que se haya insinuado que seguirá en Pramac cuando desea el asiento de Enea Bastianini, cosa que se está ganado.

Zarco, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña, no escondía su enfado con su marca, ya que las preguntas no iban mal desencaminadas: todas las señales se ponen en su contra pese a los buenos resultados. “Yo lo estoy haciendo (ganarse en la pista un puesto en Moto GP) y todavía no tengo el asiento para el año que viene. Así que eso hace que todo sea un poco extraño”, decía. Al respecto, no eludía que le halagaba el interés de LCR Honda en él, lo que, sin embargo, le deja con la mosca detrás del oído por la aparente apatía con su futuro que muestran en Borgo Panigale.

Dos de los más grandes, resignados

Si no son los dos pilotos más talentosos del circuito, se le parece bastante y sin emabrgo la aciaga temporada y el destino que espera en la misma para Marc Márquez y Fabio Quartararo hace que ambos echen humo y ya bromeen sobre sus respectivas situaciones. Así lo hacían en RRSS tras otro abandono del 93 y el peor resultado en su carrera del galo. "¡Qué grip (agarre) tenías!", le publicaba el francés al español en clara referencia jocosa, a lo que Márquez respondió en el mismo tono "¿Y tú velocidad punta?". Ambos reían. Qué más pueden hacer, ¿llorar? Resignación absoluta.