El incendio por Márquez, devastador: golpe al 93, KTM la lía por Acosta y negativa galáctica a Honda

Si se pensaban que el culebrón más mediático e importante de Moto GP había terminado con el anuncio oficial de Honda y Marc Márquez de la salida de este de la firma del ala dorada se equivocaban, esto no ha hecho más que empezar, primero por lo que supone ver al ocho veces campeón del mundo con un pie y medio en Ducati, pero también por el baile de nombres que deja muchos protagonistas tocados.

Uno de ellos, quizá con Honda el que sale peor parado en las últimas horas, es Pol Espargaró, quien hasta hace unas horas se veía como piloto titular de GasGas y ahora pasa a ser probador, ya que su puesto lo ocupará Augusto Fernández junto al promocionado Pedro Acosta. Como no puede ser de otra forma, el impacto de la noticia ha sido monumental tanto dentro de KTM como en el paddock y la falta de más motos en la firma austriaca, que impidió firmar al de Cervera, sacude totalmente ahora al de Granollers.

Negativa dolorosa y mediática

Ahora bien, quizá uno de los puntos fuertes que más ha sacudido el Campeonato del Mundo últimamente, además de la salida de Márquez, es el intento llevado a cabo por su ya anterior equipo, Honda, con el hombre maravilla de Ducati, un Gigi Dall'Igna, director general en Borgo Panigale, que ha revelado que no ha querido fichar por la marca del ala dorada pese a la oferta llegada de Japón. “Me siento bien en Ducati. He trabajado muy duro para llegar a una situación en la que Ducati sea considerada un modelo, marcharme ahora no habría sido lógico”, decía en la Gazzetta dello Sport. Como ven, Honda sí intentó cambiar el rumbo hacia los fabricantes europeos, pero ya era tarde. Como con Márquez, tarde y mal.

El 93, primer contratiempo

Afirma TNT Sports que Marc Márquez habría recibido una negativa por parte de la marca satélite italiana para que pueda llevarse a Gresini a su gente de confianza, entre ellos Santi Hernández. El mass media aseguraba que “Márquez deja Honda sin Santi Hernández” siendo así que Márquez se unirá al equipo ya existente en Gresini antes de él y lo hará por solo un año, lo que no solo no cierra el culebrón de su futuro, sino que lo abre de par en par de cara a 2025, porque ahí puede ser verdugo de infinidad de pilotos.