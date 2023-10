Marc Márquez provoca un efecto dominó impensable: un 2024 loco, Pedro Acosta, Valentino Rossi…

Nada de lo que sucede en el paddock carece de consecuencias en el equipo de al lado, lo hemos visto con la marcha de Franco Morbidelli de Yamaha rumbo a Pramac o los cambios de puestos entre Álex Rins y Johann Zarco, pero, claro, la más que probable firma de Marc Márquez con Gresini Racing hace que se abra un enorme abanico de posibilidades y algunas le tocan de cerca, como es el caso de KTM.

Uno de los nombres que ha saltado a la palestra con la probable huida de Márquez a los brazos de una Ducati satélite es el de Fabio di Giannantonio, que se ha quedado sin plaza en Gresini y que podría ser un teórico sustituto del ilerdense si, como parece, se confirma su firma al equipo de motor Borgo Panigale. Otro es el de Augusto Fernández, el cual ha sido el damnificado por la situación de KTM con Pedro Acosta de fondo.

Nadie pudo parar a Pedro Acosta en India 🇮🇳 El tiburón de Mazarrón sigue dando pasos de gigante hacia el título de Moto2 🚀pic.twitter.com/eOAtZ3s0HI — DAZNBet España (@DAZNBetES) September 25, 2023

La firma austriaca no pudo conseguir más motos para competir en el Mundial de 2024, lo que más que probablemente imposibilitó que Márquez acabara con ellos y no en Gresini, y, a la vez, ha confirmado un arreglo con Fernández ante la promoción a Moto GP de Acosta, que correrá en Tech3 GASGAS junto a Pol Espargaró: será piloto probador (siempre y cuando no acabe en Honda). Como ven, el baile continúa.

Confirmación para ‘The Doctor’

Quien también ha hablado y aclarado qué hará en 2024 es otro de los ilustres nombres de Moto GP, como es Valentino Rossi, ya retirado. Il Dottore aseguró en GT-Place que “seguiré corriendo aquí en la GT World Challenge Europe Endurance Cup”, atando algún asunto más en su nueva etapa sobre cuatro ruedas: “El año que viene empezaré definitivamente con el GT3 y no con el hipercoche. Quiero conducir un GT3 en Le Mans”, confirmó, a la vez poniendo en duda que vaya a completar el campeonato FIA WEC.