El lío se instala en Mugello por Marc Márquez: gana Jorge Martín y el 93 rechaza a Ducati, ojo a KTM

El Gran Premio d’Italia Brembo echa a andar y seguimos a vueltas con una decisión que ya hemos aclarado en Don Balón Moto GP que por parte de Ducati está tomada. Eso sí, hay un problema, aunque exista una decisión al respecto, esta se supedita a Marc Márquez y eso es lo único que bloquea el anuncio. Y con eso da para que Aprilia y ahora KTM puedan meterse a enredar por ver si hay algo qué pescar.

Desde Jerez viene el lío

El lío que está latente en Mugello viene heredado de Jerez, donde Marc Márquez manifestó que quería una moto de fábrica para la temporada que viene y si bien matizó esas palabras, dejando entrever que le serviría una moto repleta de actualizaciones, lo que equivaldría a tomar la homóloga que lleva Jorge Martín esta temporada, es decir, una GP25, hay quien asegura que no, que no se conformará con menos que ser cabeza de cartel; es más, se ha filtrado, según asegura Motorsport, que el 93 habría rechazado la Pramac de Martín.

Por eso dos voces importantes se han manifestado al respecto, como son Augusto Fernández y Pol Espargaró, lógicamente, en el supuesto de que se pusiera a tiro, barriendo para casa y acercando a Márquez a KTM, donde, no olvidemos, el asiento de Jack Miller podría estar disponible (si no lo obtiene Pedro Acosta). Al respecto de esta situación, el mismo medio ha preguntado a Fernández, que ha asegurado que: “la moto está para ganar, cada evolución que traen mejora. Está claro que Ducati lleva muchos años siendo la referencia, pero nosotros vamos dando pasos para acercarnos”.

Por su parte, Espargaró dijo preferir el dueto Binder (con contrato hasta 2026) y Acosta, pero “si hay una carambola y Marc o Jorge no acaban en el equipo (Ducati) de fábrica, lo que no me gustaría porque son los dos muy buenos, sería una pasada tenerlos en nuestra estructura, pero eso es aventurarse”, comentó.