El regreso de Casey Stoner a la Moto GP levantó mucha polémica

La modernización en la industria automovilística parece que no gusta a todos por igual. Si ayer nos hacíamos eco de las contundentes críticas de Lewis Hamilton hacia la organización de la FIA, en esta ocasión y en la parcela de Moto GP, lo hacía Casey Stoner.

El piloto australiano ya retirado de la alta competición volvía a ser protagonista este pasado fin de semana cuándo fue visto en las inmediaciones de Goodwood. Allí pudo probar el rendimiento de la Ducati con la que se convirtió en campeón en 2007. Tras realizar dicho test, este vertió su visión sobre el estado actual del campeonato y a juzgar por sus palabras, no le convence mucho el rumbo que está tomando la competición en estos últimos años.

Según recoge la web del programa de “Jugones” en La Sexta, este se mostraba satisfecho de su recorrido en el motociclismo, pero dejaba entrever que no estaba del todo convencido de la situación actual de las motos: “Estoy feliz de volver a ver a toda la gente después de unos años. Les echaba de menos, pero no al campeonato. Todo el mundo sabe los problemas que tengo con el campeonato, lo que me gusta y lo que no".

Casey Stoner explotaba de forma rotunda

Parece que el australiano tenía varias propuestas a mejorar y tampoco se las reservó para sus adentros. El ex piloto siempre fue claro: "Haría algunos cambios en el formato. Toda esa mierd*** tiene que desaparecer: aletas, sin 'hole-shot', sin control anticaballitos y control de tracción al mínimo. Los costos tienen que bajar y las reglas tienen que durar diez años para que los fabricantes perdedores puedan ponerse al día".

De esta forma, confirmaba que prefería el tiempo en el que estuvo sobre el asfalto antes de lo vivido en pista en la actualidad. Para cerrar su discurso, este le mandaba un guiño a su antigua escudería: "Cada moto necesita sus fortalezas y debilidades para que la competición sea equilibrada, pero en este momento todos están copiando al mejor (Ducati), por lo que todos están evolucionando en la misma dirección", sentenciaba Stoner.

De la misma forma, también sentenciaba al formato de la competición: "Hoy en día no se encabritan ni hacen caballitos las motos. El piloto apenas tiene un problema para controlar la moto. Simplemente da gas y no pasa nada. Eso es frustrante. Por mucho que amo las carreras, este desarrollo me decepciona". A priori, por muchas quejas de Stoner, el ritmo de la competición seguirá tal y como estaba previsto por ello no se apuntan más tipos de cambios. Aún así, no dejan de sorprender las declaraciones del que fue en su día bicampeón del mundo.