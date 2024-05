En Le Mans, Marc Márquez se lo deja claro a Dall’Igna y deja en evidencia a Bagnaia con Jorge Martín

El Gran Premio de Francia nos ha devuelto al mejor Marc Márquez, en la quinta carrera del de Cervera con Ducati, ha vuelto la mejor versión posible del catalán. Y es que, tras una muy mala clasificación que dejó a Marc en 13ª posición, el piloto de Gresini fue capaz de llegar hasta la cabeza de carrera tanto en la sprint como en la carrera larga, donde acabó en una segunda plaza que manda un claro mensaje a Gigi Dall’Igna, pues con una moto de 2023 es tan o más rápido que los pilotos que cuentan con una de 2024.

