Marc Márquez y Jorge Martín unen fuerzas para hundir, de nuevo, a Bagnaia: Ducati ya se teme lo peor

No está siendo una temporada tan sencilla como pudiera parecer en Ducati. Pese a contar con la mejor moto de toda la categoría, los de Borgo Panigale no son ajenos a los problemas que están asolando, de forma especial a su caballo ganador, un Pecco Bagnaia que en la carrera sprint del GP de Francia sumó un nuevo cero que dio alas a Jorge Martín de cara al Mundial de MotoGP y da más impulso a un Marc Márquez que, en la quinta carrera del año ya parece totalmente adaptado a su Desmosedici GP23.

Los problemas mecánicos de Pecco Bagnaia que le obligaron a abandonar en la sprint 🧐#FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/fXUkkX1fEj — DAZN España (@DAZN_ES) May 11, 2024

Nuevo problema para un Pecco hundido

Pese a que no han trascendido los motivos que han llevado al abandono de Pecco Bagnaia, pero entre la mala salida del bicampeón del mundo y el nulo ritmo mostrado en las pocas vueltas que estuvo sobre el asfalto dio la peor imagen posible a un día de una carrera que, de seguir el transcurso de la sprint, supondrá un golpe durísimo para Pecco, que no se puede permitir actuaciones como la de este sábado. Y es que, Ducati no se puede permitir perder tan pronto a su piloto estrella en la lucha por el Mundial.

Por su parte, Jorge Martín sigue con un ritmo de resultados magníficos que invitan a pensar en que el madrileño está totalmente encaminado a ganar su primer mundial de MotoGP y así, cargarse de motivos para convertirse en el nuevo compañero de Bagnaia en el equipo oficial de Lenovo Ducati.

A su vez, la carrera de Marc Márquez fue, como mínimo, sensacional. El de Cervera fue capaz de reponerse de una malísima clasificación para pasar de su 13ª posición de salida a una genial segunda plaza, mediante la cual dio un golpe encima de la mesa, demostrando que en su quinto Gran Premio a los mandos de una Ducati, ya está totalmente adaptado.

Así pues, en Ducati hay disparidad de realidades entre los tres grandes pilotos. Pues, mientras que reina el pesimismo con Pecco, Jorge Martín brilla como nunca y Marc Márquez sigue dando pasos hacia adelante para demostrar que está tan o más listo que Martín para ser piloto oficial de los de Borgo Panigale.