Encerrona a Marc Márquez en Le Mans y el enemigo de Bagnaia irá con el cuchillo entre los dientes

Una vez se han confirmado las dos primeras victorias de Marc Márquez esta temporada, como son recuperarse de su lesión para corren en el Gran Premio de Francia y quedar exento de cumplir la sanción impuesta por los comisarios de la FIM, el ilerdense se enfrenta a sus viejos fantasmas en Honda, pero además tendrá un enemigo silencioso que puede salir a la luz: varios pilotos le tienen ganas. Todo ello configura un menú perfecto si sumamos además que el ‘enemigo de Bagnaia’ irá con el cuchillo entre los dientes.

Poco margen, mismos problemas y muchos cabreos

Desde el mismo Miguel Oliveira, hasta Jorge Martín y Aleix Espargaró, fueron varios los pilotos que le cogieron la matrícula a Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal, justamente los primeros que se quejaron de su peligrosa acción. Luego salió Aprilia a protestar, entre otras voces, y finalmente la cosa ha quedado en nada, salvo para el español, que se ha perdido todo hasta el momento. Ahora bien, eso no quita para que se espere en el paddock al ocho veces campeón del mundo con cierta hostilidad.

De hecho, no se han alzado mucho las voces tras conocerse la resolución de la sanción, lo que puede significar que la agresividad será intensa sobre el asfalto, una de la que no está exento, y eso lo saben sus rivales, el mismo Márquez, cuya conducción lleva esa identidad. Pero ya lo ha dicho muchas veces el 93, no tiene amigos en carrera. Basta unir cabos para esperar un espectáculo.

Ducati gobierna pero no corre en casa

Y si Márquez ya es un aliciente enorme para la cita de este fin de semana, también lo es ver a Fabio Quartararo correr en casa, un francés que ya ha anunciado que le tiene especiales ganas a la carrera. En palabras recogidas por Motorsport, el piloto de Yamaha dejaba un recado directo al dominador, Francesco Pecco Bagnaia: "esperaba mejores resultados cuando llegué a Jerez, así que ahora estoy deseando que llegue la revancha en Le Mans este fin de semana”. Que le de para pelear en cabeza ya es otro cantar.

Hoy por hoy, Bagnaia y Ducati no tienen rival pero eso puede cambiar, por ejemplo sumando el picante a Francia de la introducción de Márquez y un motivado Quartararo, pero no solo eso, sin Bastianini, Marco Bezzecchi también le tiene ganas al líder, ganas de recuperar el liderato.