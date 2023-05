Marc Márquez y Ducati, golpe a Le Mans: el paddock atónito con la sanción y otra lesión devastadora

Marc Márquez no ha vuelto a correr desde el Gran Premio de Portugal, en Portimão, primero de la temporada, sin embargo las dudas con él respecto al fin de semana que se viene, del 12 al 14 de mayo, en el Gran Premio de Francia, en Le Mans, van más allá de su lesión, de la que conoceremos los detalles mañana, una vez se someta a un TAC que evalué su recuperación con vistas a estar en la cita gala. Y es que, de estar, puede que no haya resolución al respecto de su sanción o que esta no se haga efectiva, y eso podría generar un cisma en el paddock.

Fueron muchos los actores de Moto GP que se lanzaron a la yugular del 93 cuando este atropelló a Miguel Oliveira en el circuito luso, pero también los hubo que relativizaron la acción, ya que ha habido otros fallos con duras caídas esta temporada o que, sin hacerlo y reprobando la acción del español, se pusieron de su parte en cuanto a la sanción en sí, que no estipulaba que tuviera que cumplirla más allá de la siguiente cita, en ese caso en el Gran Premio de Argentina de las Termas de Río Hondo. Por eso en Honda son optimistas al respecto: pueden librarse.

La apelación de Honda una vez los comisarios de la FIM se dieron cuenta de su error prosperó y esta está temporalmente suspendida, por lo que, aunque esta semana se podrá saber algo más al respecto, sobre todo si se confirma que Márquez puede corren en Francia, la firma del ala dorada cree que pueden salirse con la suya y ganar un dos por uno en Le Mans: recuperar a Márquez y librarse de la pena. De ser así, el lío puede ser importante entre otros equipos que, como Aprilia, se han quejado del ilerdense.

De nuevo fuera

La lesión que sí ha confirmado una nueva ausencia es la de Enea Bastianini, que, como Oliveira, sufrió en Portugal un duro golpe, pero en este caso venido de fuego amigo, un Luca Marini que de forma no intencionada le ha arruinado el inicio del campeonato a su compatriota. Se creía que el italiano estaba apto para estar en Jerez, pero el dolor y la fatiga han podio con él y en Ducati esperan recuperarlo de cara a Mugello, ya tras el parón, cuando vuelva Moto GP el próximo 11 en el Gran Premio de Italia. Bastianini es ya el gran debe en Borgo Panigale.