Enea Bastianini aprieta de nuevo a Márquez y Honda saca la cabeza con una fecha para la esperanza

Prueba manifiesta de que Ducati maneja ahora mismo los tiempos, más allá de las sensaciones, los datos, el número de moto, el Mundial de constructores y pilotos en Moto GP, es que se saben superiores y, con ello, aprietan a sus rivales. Enea Bastianini lo ha hecho en varias ocasiones con Marc Márquez, que sigue a lo suyo, consciente de que tienen mucho que mejorar en su equipo para rozar el nivel de Borgo Panigale. Todo ello en medio de la fecha para la esperanza que proponen desde suelo nipón.

Y es que Repsol Honda ha hecho oficial el momento de la puesta de largo de su proyecto en la categoría reina en el Mundial de 2023, que contará con Marc Márquez y Joan Mir como cabezas de cartel. Será en el Campus Repsol, en la capital de España, el próximo día 22 de febrero cuando los dos pilotos españoles presenten al gran público oficialmente su equipo y su aspiración a una temporada difícil y a la vez crucial tanto para el ocho veces campeón del mundo como para el campeón en 2020. Ni que decir tiene que Honda se la juega de igual manera después de año de ostracismo.

Desde enfrente, pero mirando, por ahora, hacia abajo, Bastianini no se fía y coloca presión sobre el 93: “Márquez sabe que ha sido el número uno. Ahora, en este momento, no lo sé. Los resultados dicen que ahora el número uno es Pecco. Pero veremos. Creo que llegará en gran forma”, le dijo al diario Marca. Ya lo ha hecho con anterioridad, sin embargo ese pronóstico choca frontalmente con las sensaciones de Stefan Bradl, piloto probador del equipo de Márquez, que en sus primeras tomas de contacto ha dicho que no esperemos revoluciones en Honda, “no se producirá ningún milagro”.

El alemán hacía referencia al hecho de que Honda debe pensar en superar escalones poco a poco antes de ponerse frente a frente de otras marcas, especialmente Ducati. A hilo de esto, no ha pasado desapercibido que la presentación de Honda tendrá lugar justo después de los primeros Test de la temporada, en Malasia, Sepang, lo que puede verse como una muestra de inseguridad en los primeros pasos a los que hacíamos referencia.