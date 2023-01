Bagnaia y Ducati asustan y ponen cerco de realidad a Marc Márquez

Durante las dos últimas temporadas Francesco Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo no solo se han repartido los dos últimos campeonatos del mundo, sino que se han disputado muchas de las victorias de las carreras y la primacía en Moto GP, sin embargo asusta que el campeón del mundo vigente deje entrever que su gran rival por el título esta campaña no pueda ser el francés ni siquiera Marc Márquez, sino su compañero de equipo, Enea Bastianini.

Tal es la superioridad de Ducati, algo que ya se ha criticado por el bien del espectáculo, que sus cartas parecen mucho más claras incluso antes de Sepang. Prueba de ello es que Gigi Dall’Igna, en la presentación del equipo de Borgo Panigale en Madonna di Campiglio, reconoció que las novedades aerodinámicas de la GP23 “no se verán hasta el test de Sepang”. Mientras que Bastianini, más plástico, aseguraba que “en los detalles, Ducati va por delante del resto”.

La esperanza de las demás marcas sigue ahí, pero cada vez se ve más cercano el momento en el que en Malasia la firma italiana vuelva a dar un espaldarazo, y si este es de una magnitud diferencial, entonces quizá no nos parezca descabellada la afirmación de Bagnaia. El nuevo número 1 de la parrilla habló para DAZN y lo hizo alto y claro, sobre todo al respecto de su opinión y de las posibilidades reales que le dan desde ciertos sectores a Marc Márquez: "Muchos pilotos estarán ahí intentando ganar. Enea, los del año pasado, Oliveira con Aprilia, Márquez si la Honda es competitiva, porque al final ahora no puede estar delante si tu moto no es competitiva porque el nivel es muy alto. Habrá 7-8 pilotos delante”.

Estas declaraciones compiten seriamente con las de su compañero de equipo, aunque satélite, y hermano de Marc, Álex Márquez, el cual comentaba recientemente al mismo medio de comunicación que “Marc ya sabemos que es el mejor piloto de la parrilla, es así, y es el que más títulos tiene en el bolsillo. Así que, por supuesto, va a ser el favorito para este año”. Qué duda cabe que pese al optimismo que genera siempre el 93, sus posibilidades iniciales con Ducati serán bajas por lo visto hasta la fecha.