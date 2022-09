Entró Márquez y el Mundial se incendia: lío para Quartararo y Bagnaia

El fin de semana ha dado para mucho en un Mundial que, por la caída de Fabio Quartararo, líder del campeonato, se queda al rojo vivo, con varios pilotos con opciones de, al menos, entrar en la pelea por el cetro. El más claro de todos, Francesco Bagnaia, fue segundo porque Enea Bastianini, compañero de la firma Ducati, no cedió terreno en favor de su compatriota, lo que también genera tensión. Lo que está claro es que parece que el eje de esta agitación lo provoca un Marc Márquez que tuvo un regreso aciago.

Sobre la caída del francés que arrastró al de Cervera fuera de carrera y que dejó a Takaaki Nakagami en mitad del asfalto, se ha hablado largo tendido, sin embargo ha quedado como un lance de carrera. Incluso el español se explicaba nada más finalizar el Gran Premio de Aragón: “hemos analizado todo junto a Honda, porque está todo muy caliente. La acción de Fabio es de muy mala suerte, de hecho, lo quería ver pero no ha podido ser porque estaba en la clínica móvil por una abrasión, lo intentaré después”, dijo, para después certificar que “la moto me derrapa un pelín de atrás y ya no salgo de la curva con la velocidad, y creo que Fabio tenía la intención de adelantarme en la siguiente curva, por eso iba tan cerca y ahí fue el choque.”

Lo cierto es que para Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, al igual que Aleix Espargaró, la situación de Quartararo les situó en una posición de privilegio que aprovecharon. Eso sí, de nuevo, no sin polémica. Sobre los favores entre pilotos Ducati, de lo que también se ha especulado, Bagnaia comentaba que “unca ha habido órdenes de equipo, pero siempre y sólo se nos ha pedido respeto, como hoy. Enea ganó jugando sus cartas y no tengo nada que decir. Es bueno y también será bueno para luchar en las próximas carreras. ¡Aunque prefiero ganar!”.

Sea como fuere, superado el paso por MotorLand, al Mundial le quedan cinco pruebas, espacio más que suficiente para que Bagnaia trate de recortar a Quartararo la distancia que los separa, que solo son ahora 10 puntos (211, por 201 del italiano). Tampoco está descartado para el título Aleix, con 194 puntos; ni siquiera Bastianini, con 163. Por todo ello habrá que estar atentos al estado físico de Quartararo, lastimado en Aragón, porque este próximo domingo, en Twin Ring Motegi, Japón, hay un nuevo asalto.