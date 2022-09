Marc Márquez y Honda dan un giro radical: ojo al GP de Aragón

Más allá de resultados o de posiciones y sensaciones, la vuelta de Marc Márquez es una excelente noticia para el Campeonato del Mundo de Moto GP en general y para Honda en particular. Es verdad que los hechos exigen a Márquez ser cauto -viene de su cuarta operación y seis carreras ausente-, que es donde se engloban sus declaraciones previas a la disputa del fin de semana, pero su instinto y ADN lo llevarán, seguramente, cerca de sus límites. Así lo cree su todavía compañero de equipo, Pol Espargaró, pero también la firma nipona, que de ahora en adelante luchará abiertamente por su gran campeón.

Si hace unas horas el de Cervera, ocho veces campeón del mundo, cinco en Aragón en la máxima categoría del motociclismo, dejaba claro que sus prioridades no eran otras en la cita de este domingo que tener buenas sensaciones, Espargaró, sin pelos en la lengua, aseguraba que “él viene a ganar, que se quiera quitar presión porque no está al 100% físicamente, puede ser, pero Marc es un tío competitivo, que tiene una mentalidad ganadora, y no viene aquí a hacer una quinta posición”, en palabras recogías antes de los clasificatorios.

Y esta línea siempre ambiciosa referente al catalán se adecúa más con las declaraciones de su jefe de equipo, Santi Hernández, que ha recogido Motor San, en las que apunta a que la marca japonesa de ahora en adelante invertirá sus esfuerzos globales en satisfacer al 93. “Es importante que Marc se prepare para la temporada que viene y que desde Honda dejemos atrás esta etapa tan difícil”. Cuesta creer otra cosa de cara a la 2023, donde si no hay percances se pretende volver a intentar la lucha por el título.



Ducati, ocho pilotos y a por todas

El ascenso meteórico en el campeonato de Francesco Pecco Bagnaia está refrendando el trabajo realizado por el italiano y la firma de Borgo Panigale, que ya ha hecho públicas las especificaciones de motor para sus ocho pilotos en la campaña 2023 -recordemos, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Johann Zarco, Jorge Martín, Marini, Bezzechi, Di Giannantonio y Alex Márquez-. Así, serán las Pramac y las dos motos oficiales las que se lleven las mejorías técnicas de 2023, en teoría en idénticas condiciones, cayendo las de 2022 para Gresini y VR46. Por otro lado, en Aragón Bagnaia tratará de llevarse su quinta victoria consecutiva y cercar el liderato de Quartararo, a 30 puntos de distancia.