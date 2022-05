Espargaró hace las paces con Marc Márquez: "Estoy a mil años de él"

El piloto español Aleix Espargaró ha hablado en una entrevista reciente concedida al Diario Marca sin tapujos de todo lo que le han preguntado. Y eso incluye, entre otras muchas cosas, su relación con Marc Márquez después de la disputa que tuvo hace un tiempo con su compatriota. El de Aprilia no se esconde y dice que está muy lejos del nivel que tiene el de Honda.

Las críticas de Espargaró a los hermanos Márquez se tomaron en el paddock hace tiempo como desmedidas, pero Aleix no se arrepiente tal y como reconoce en la entrevista: “No es que los haya criticado a nivel general porque, sobre todo por Marc, tengo muchísima admiración, pero lo que critiqué fueron dos casos puntuales y no me arrepiento”, afirma de manera tajante.

No obstante, en cuanto al rendimiento deportivo, Aleix Espargaró también se sincera en esta charla y no tiene ningún tipo de tapujo en reconocer que deportivamente está por detrás de Marc Márquez: “Reconozco que me excedí porque lo que él hizo, que es seguir una rueda, yo lo he hecho también y más veces que él. Pero viniendo de un tipo tan bueno como es él, de quien yo estoy a mil años, me chocó muchísimo que lo hiciera y en ese momento dije lo que pensaba”. Además se defiende argumentando que piensa que siempre lo hizo con correción: “Creo que no le falté al respeto y di mi opinión, pero viéndolo fríamente, me excedó con Marc porque yo lo he hecho muchas veces”.

Por otra parte, Espargaró, que se confiesa un loco apasionado del ciclismo y no descarta reorientar su carrera profesional hacia este deporte pese a su edad, afirmó en la entrevista que sin duda recomendaría a su hermano Pol a Aprilia en el caso de que termine saliendo de Honda: “Obviamente que lo recomendaría pero a mí me parece que lo mejor, y lo que más me gustaría, es que siguiera en Honda”. Además, analizó cuáles pueden ser sus armas para salir campeón del mundo: “La regularidad, creo que somos rápidos porque de lo contrario no puedes ser campeón, pero tenemos que acabar de rematar”.