Márquez confirma la peor noticia: adiós a 2022, Honda tira la toalla

Se confirman los peores pronósticos para los aficionados de MotoGP. Era un secreto a voces, pero por fin Marc Márquez lo ha hecho público: Honda no está para luchar este año por el campeonato de MotoGP y conseguir podios sería un motivo enorme de celebración:” Antes de empezar la temporada, cuando estás entrenando en casa en invierno, es por conseguir un título, o luchar por ello, o esta es la intención. Luego, cuando empiezan las carreras, poco a poco, los rivales te van situando: dónde estás y a lo que puedes optar. Es ahí donde tienes que saber entender a lo que puedes optar. Lo intenté, tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin. Ahora, estas tres carreras de Austin, Portimao y Jerez he visto que no estamos para luchar por el Mundial”, comentaba en una entrevista previa al GP de Francia.

“Por mucho que quiera, no estamos. Es también entender y marcarse objetivos realistas. No te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar en el 'top 10'. Sería frustración tras frustración. Estamos intentando coger objetivos realistas para tener pequeñas motivaciones, como por ejemplo la de Jerez, el cuarto puesto”, apuntaba el piloto de Honda.

“¿Fue celebrado? Sí, porque era un objetivo realista que era muy buen objetivo y lo pudimos conseguir. Se celebró porque necesitamos celebrar cosas y aquellas motivaciones para seguir empujando. Y si consigo un podio, claro que se va a celebrar. Ojalá pueda hablar de victorias en un futuro, pero ahora, hoy en Le Mans, y ya lo dije en Jerez, no estamos ni para hablar de recuperar puntos al líder, estamos para intentar seguir evolucionando y a ver si podemos estar lo antes posible hablando por victorias, ritmo e intentando ir un poco más”.

Más realista no puede ser el piloto de Cervera, ya que, en los libres de Le Mans, Márquez no ha conseguido pasar del cuarto puesto y Pol Espargaró no ha entrado ni en el 'top 10', superado por Zarco, Bagnaia, y el líder del Mundial Quartararo:” ¿El año pasado la moto iba mejor? ¿Sí? ¿No? El año pasado, las carreras eran 15-20 segundos más lentas. Este año son más rápidas. La moto va mejor este año, pero los otros han dado otro paso. Es ahí donde tenemos que seguir mejorando”, concretaba Marc. Le espera un año muy dificil a Honda, Márzquez y Pol Espargaró.