Espargaró y Martín crecen y Honda cae, con Valentino Rossi pifiándola

Indudablemente Ducati pudo ya dar un paso al frente en el Gran Premio de Argentina, sobre todo de la mano de un Jorge Martín que tiene buena pinta, y Honda volvió a decepcionar en carrera, con Pol Espargaró por los suelos, pero si hubo vencedores este fin de semana pasado fueron Aleix Espargaró, Aprilia y la imprevisibilidad del Campeonato del Mundo de Moto GP, por ese orden. Por tener, el fin de semana incluso ha tenido un error garrafal de Valentino Rossi en competición oficial.

Por comenzar con Il Dottore hay que decir que no fue afortunado su paso por el GT World Challenge, en las 3 horas de Imola, al cederle cuando no debía, en el pitlane, el testigo a su compañero Frederic Vervisch, lo que les llevó de la decimotercera posición a la decimoséptima, por una vuelta de castigo. Aunque salvando este hecho, sus sensaciones en pista fueron buenas.

Seguramente que The Doctor estuvo también atento al GP de Argentina, donde, como decimos, brillaron Aleix Espargró y Jorge Martín.

El piloto de Aprilia se impuso a su compatriota de Pramac y se pone en cabeza del Mundial, con 45 puntos. “Estoy extremadamente feliz porque siento que este campeonato es uno de los más difíciles debido al nivel”, dijo tras la carrera; mientras que Martín, segundo, también se fue muy satisfecho: “creo que ha sido uno de los mejores fines de semana de mi carrera en MotoGP. He estado trabajando mucho. En la carrera puse todo lo que tenía en la pista. Las condiciones eran muy calurosas y sabía que Aleix era un poco más rápido”.

Y otros que poco a poco van ganando posiciones y suman papeletas de cara al cetro de la temporada son los dos pilotos de Suzuki, Álex Rins y Joan Mir, que fueron tercero y cuarto y se sitúan cuarto y sexto en el Campeonato, a 9 y 12 puntos del piloto de Aprilia. Yamaha y sobre todo Honda son los grandes derrotados, con Pol Espargaró fuera de la carrera y de nuevo peleado con la puesta a punto de su moto, la RC213V: “no están saliendo las cosas. En Indonesia fue por los neumáticos, aquí, pese a ir con los de delante, no tenía buenas sensaciones en ningún momento y eso me ha costado la caída, una caída que me esperaba porque iba muy al límite”, dijo al finalizar la carrera.