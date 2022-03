Honda respira: hay fecha para Marc Márquez, pero polémica con Michelin

Evidentemente a estas alturas de la temporada y tras el aciago Gran Premio de Indonesia, Honda mira con lupa su día a día, desde Marc Márquez y su evolución en su diplopía hasta el último episodio con los neumáticos Michelín, que, según cierto punto de vista, les privó de un resultado positivo en Mandalika, asunto del que se quejó amargamente Pol Espargaró. Así, sobre ambos asuntos tienen importantes novedades y no son del todo gratificantes.

Sobre el campeón de Cervera hay que decir que Honda respira, ya que sí se perderá la cita de Argentina de este fin de semana, pero por lo menos ya posee una fecha aproximada de regreso, una que no es tan dramática para lo que su lesión ocular puede suponer. Al menos así lo piensa el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, que se ha lanzado a dar un margen sobre el cual podríamos volver a ver en carrera y listo al 93.

“Esta diplopía no afecta tanto a Marc como en octubre, así que espero que pueda volver a la moto lo antes posible. Quizás lo intente en Portimao el 24 de abril. Pero parece que el descanso podría durar más", dijo en una conversación con Speed week. Eso sí, Ezpeleta también se aventuró a pronosticar a qué puede aspirar el español: “Márquez no debe pensar en ganar el Mundial, sino solo en los domingos. La temporada aún es larga, tenemos planeados 21 grandes premios". No sabemos qué pensarán en Honda y el mismo Márquez de esto.

En base al otro gran capítulo que preocupa a Honda, como fueron los neumáticos en Indonesia, donde Michelín proporcionó gomas con especificaciones de 2018 y por tanto nada parecidas a las usadas en pretemporada, Chicho Lorenzo y Manuel Pecino en una conversación en Motogepeando han lanzado más fuego al asunto afirmando que Michelín actuó bien, por “seguridad”. Es más, comentaron que “el papelón que tiene Michelin para sacar adelante un gran premio contentando a todo el mundo, y que los neumáticos lleguen a final de carrera no es nada fácil. Ahí no hay malas decisiones. Seguro que han tomado la mejor decisión del mundo”, afirmaba Lorenzo.