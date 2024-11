Este es el piloto que reemplazará a Di Giannantonio en Barcelona, jugada inesperada

La temporada 2024 de MotoGP está llegando a su fin, y con ella, una jugada inesperada ha marcado un giro en el equipo Ducati del VR46 Team. Michele Pirro, piloto de pruebas del equipo italiano, tomará el lugar de Fabio Di Giannantonio en el Gran Premio Solidario de Barcelona.

La decisión de que Michele Pirro sustituya a Di Giannantonio ha sorprendido a muchos seguidores de MotoGP. Pirro, quien ha sido parte integral del equipo de pruebas de Ducati, es conocido por su experiencia y habilidad para desarrollar las motos, pero nunca ha sido un titular en las competiciones de la temporada regular. Esta oportunidad surge debido a la lesión que sufrió Di Giannantonio en el Gran Premio de Austria, lo que le impide competir en la última cita del calendario.

Official: Michele Pirro will replace Fabio Di Giannantonio at the final round of 2024



One of MotoGP's most amazing records continues: this'll be Pirro's 12th consecutive season with a MotoGP appearance since his last time as a full-time racer in 2012! pic.twitter.com/Xkj9goI4F2