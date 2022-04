Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia hablan claro tras el GP de Argentina

Desde luego que Aleix Espargaró y su Aprilia pueden mantener sus buenas sensaciones durante el resto del campeonato y optar al título, también Jorge Martín, Joan Mir y Alex Rins o incluso Pol Espargaró y Marc Márquez pueden acercarse al mismo, pero lo cierto es que una de las grandes sorpresas en lo que va de Mundial tiene que ver con el arranque inconsistente del campeón vigente y el subcampeón en la temporada 2021.

Fabio Quartararo ya empezó con malas sensaciones en los test de pretemporada y Yamaha está confirmando que el camino no les está siendo sencillo. Es más, quizá Mandalika, donde el francés consiguió la segunda plaza, no haya sido más que un espejismo para un campeón que anda peleado con su moto y que va camino de estrellarse esta campaña. Él mismo se mostró muy contrariado sobre la carrera en Argentina.

“Este año nunca se sabe qué esperar en las carreras, pero por supuesto no imaginaba tener a Aprilia y KTM en las dos primeras posiciones del campeonato. Estamos viendo muchas sorpresas, pero lo que no me esperaba es que estuviéramos así, aunque no diría que lejos, porque estamos a diez puntos”, dijo tras acabar en Termas de Río Hondo en la octava posición, siendo el mejor clasificado de lejos de la firma nipona.

Algo más contento pero también desilusionado, al menos en el arranque del campeonato, está Francesco Pecco Bagnaia, que se vio remontando hasta ocho plazas en Argentina, pero se quedó muy lejos de la cabeza de carrera. "Necesitaba una carrera así. Es verdad que arranqué desde muy atrás, pero eso fue culpa completamente mía y, de hecho, ya pedí perdón por ello al equipo. Quiero que este fin de semana me sirva de lección. He recuperado la calma, pero me gustaría entender qué pasó para que no vuelva a ocurrir. En cualquier caso, estoy convencido de que, después de cómo fue este gran premio, también podré ser competitivo en Austin”, comentó al finalizar la tercera prueba del calendario.