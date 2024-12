Fermín Aldeguer, decepcionado con Ducati tras su primer contacto

El pasado fin de semana previo a las fiestas navideñas, se celebró la tradicional cita en el Rocco’s Ranch, un evento que reúne a varios pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3. En esta edición, el objetivo principal era recaudar fondos para los afectados por la DANA en Valencia, sumándose a iniciativas de solidaridad como la puesta en marcha por el Aspar Team. Entre los participantes, se encontraba Fermín Aldeguer, quien compartió sus primeras impresiones sobre su contacto con Ducati.

Las primeras impresiones de Aldeguer con Ducati

Fermín Aldeguer, el piloto murciano que debutará en MotoGP en 2024, tuvo la oportunidad de probar la Ducati en los test posteriores al Gran Premio. Aldeguer se unirá al equipo Gresini para reemplazar a Marc Márquez, lo que aumenta la expectación sobre su adaptación a la categoría reina. Aunque mostró cierta satisfacción con la moto, también expresó su decepción con algunos aspectos del primer contacto.

"Me esperaba más de la Ducati", confesó Aldeguer durante una entrevista con Nico Abad para su canal de YouTube. El piloto destacó que, aunque la moto tiene un comportamiento impresionante en aceleración, velocidad y frenada, la electrónica no le permitió sentir la facilidad de control que esperaba. A pesar de este inconveniente, Aldeguer valoró positivamente su primer acercamiento a la moto, comentando que, tras una pequeña caída sin consecuencias, consiguió recuperar el ritmo, aunque las bajas temperaturas dificultaron un poco su rendimiento.

Preparación para la nueva temporada

Aldeguer no pierde tiempo y comenzó su preparación para la temporada 2024 justo después de finalizar los test. "Empecé justo cuando acabé, porque si no, el 26 de enero que me voy para Malasia, no llegaría", explicó el piloto. De esta manera, se muestra comprometido y decidido a estar al máximo nivel para su debut en MotoGP.

El Chritsmas TT y la caída inesperada

En el marco del evento benéfico de Rocco’s Ranch, Fermín Aldeguer también participó en el Christmas TT por Valencia, un evento que le permitió competir en un ambiente menos formal. Sin embargo, en su primer intento, Aldeguer se fue al suelo.

"Nada más salir y ya me he caído", bromeó. A pesar de este incidente, el piloto se mostró tranquilo, asegurando que se encontraba bien y continuó participando. Su esfuerzo fue recompensado con una tercera posición en el podio, donde estuvo acompañado por su compañero Joan Munar.