Fermín Aldeguer se lanza a MotoGP con un debut lleno de presión

Fermín Aldeguer ha alcanzado un hito que persiguió desde niño: debutar en MotoGP. El piloto murciano se subió por primera vez a una Ducati Desmosedici GP24 del equipo Gresini Racing. Aunque los primeros giros no le trajeron grandes sorpresas, sí tuvo que enfrentarse a su primera caída en la categoría reina, un contratiempo esperado en una jornada inicial.

A pesar del incidente, Aldeguer terminó satisfecho. Su mejor tiempo, que le colocó en la 20ª posición, quedó a 1,7 segundos del más rápido, su compañero Álex Márquez. Sin embargo, esta diferencia no le preocupa. Para él, lo importante es la progresiva adaptación, un proceso que espera afianzar en los próximos test de pretemporada.

Primeras sensaciones como piloto de MotoGP

Tras finalizar su jornada, Aldeguer compartió con la prensa su emoción. "¡Por fin me puedo sentir como un piloto de MotoGP!", exclamó. El piloto confesó que no se había sentido parte de la élite hasta subirse a la moto, un momento que marcó un antes y un después en su carrera.

Aldeguer destacó varios aspectos positivos. "Me he adaptado rápido a los botones, al device y, sobre todo, a la frenada", explicó. Sin embargo, también reconoció que la electrónica fue un reto inicial. "Hasta que no lo entendí, me costó mucho", comentó.

Nervios a flor de piel

El debut en MotoGP no estuvo exento de tensión. "Medía hora antes de subirme, estaba a punto de vomitar de lo nervioso que estaba", admitió. A pesar de los nervios, Aldeguer logró calmarse y disfrutar de la experiencia. "He sabido relajarme y respirar", añadió, reflejando su capacidad para manejar la presión en momentos clave.

La mirada puesta en Sepang

Con la primera toma de contacto superada, el piloto ya piensa en los próximos test en Sepang. "Tenía demasiadas ganas, y esto forma parte del proceso. En Sepang lo cogeré sin nervios", afirmó. Aldeguer está decidido a seguir mejorando su rendimiento, aprendiendo de cada experiencia en la categoría.

Un equipo unido

El murciano también valoró la relación con su nuevo equipo. "Con la parte técnica hemos dado pasos firmes y pequeños", dijo, destacando la profesionalidad del equipo Gresini. Pero más allá de lo técnico, Aldeguer se sorprendió por el buen ambiente. "Son unos cachondos, desde que llegué me hacían bromas", señaló entre risas. Esta conexión humana, según él, es crucial para construir un grupo sólido y confiado.