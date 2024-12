Golpe duro para Marc Márquez, su hermano revela la verdad sobre la Ducati

Marc Márquez ha vivido un 2024 lleno de emociones. Tras firmar con Ducati, el piloto español cerró un primer test con la moto del próximo año, dejando una impresión positiva tanto en él como en los ingenieros de Ducati. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el ilerdense, ya que su hermano, Álex Márquez, ha revelado algunos detalles sobre la moto Ducati que podrían poner en duda las expectativas del campeón.

Un futuro prometedor, pero con dudas

Marc Márquez se encuentra actualmente de vacaciones, tras un año que le ha devuelto la ilusión en MotoGP. Firmó con el mejor equipo de la parrilla y, después de probar la moto Ducati GP24, se mostró satisfecho con los resultados. Según sus palabras, la GP24 será una moto mucho mejor que la GP23, con la que compitió en 2024.

Esto, sumado al hecho de que dos pilotos más, Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio, estarán en las mismas condiciones, hace que Marc sea optimista respecto a sus posibilidades de luchar por el campeonato mundial después de varios años de sequía. Sin embargo, el panorama no es tan positivo como parece. Aunque Ducati ha demostrado avances notables, no todos comparten la misma visión sobre el futuro inmediato.

Álex Márquez revela las dudas sobre la GP25

Álex Márquez, hermano de Marc, compartió algunas palabras inquietantes que ponen en tela de juicio la evolución de la moto para 2025. Después de los test en Abu Dhabi, Álex reveló que, aunque la GP25 es mejor que la GP23, todavía existen aspectos que no terminan de convencer.

“Marc me dijo que la GP25 era mejor que la 23, pero había algo que no acababa de entender. Algo que él y Pecco aún debían analizar con Ducati”, explicó Álex. Según él, las diferencias entre la GP24 y la GP25 no serán tan grandes como se esperaba, lo que podría ser una mala noticia para las aspiraciones de Marc.

El panorama de Ducati en 2025

Las palabras de Álex contrastan con las de Pecco Bagnaia, quien también ha probado la GP24 y la GP25. El piloto italiano, a pesar de reconocer avances en la moto, ha señalado que no espera grandes mejoras para los test de febrero en Sepang.

"La diferencia entre la moto de 2024 y la de 2025 es enorme, pero no creo que podamos esperar un gran salto adelante para el test de Malasia", comentó Bagnaia. Esto confirma las preocupaciones de Álex y Marc, quienes compartieron sensaciones similares tras probar la nueva moto.