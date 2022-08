Honda asume el desastre: revolución y OK al nuevo compañero de Márquez

En el equipo Repsol Honda no rehúyen la crisis. De hecho, son los primeros que reconocen que el mal momento que están viviendo en este Campeonato del mundo es malo y que hay que poner todos los medios posibles para salir de él cuanto antes. Pase lo que pase ya, va a ser una temporada para olvidar en la que todos sus pilotos han estado lejos de los mejores (aparte de los problemas físicos y la operación de Marc Márquez) y por eso en el curso que viene pretenden que todo sea muy diferente.

Y el ejemplo de que no se muerden la lengua lo ha puesto Alberto Puig, el directo de Repsol Honda, que en una entrevista reciente con el canal de televisión DAZN ha hablado muy claro sobre cómo es la situación que están viviendo actualmente: “A nivel de resultados es obvio que estamos en uno de los peores momentos de la historia de la escudería y cuando los resultados no salen es por algo, pero cuando no le salen a los cuatro pilotos es por algo mucho más claro”. Siguió Puig analizando que “se han juntado un cúmulo de circunstancias que han hecho que estemos en una situación muy mala”.

Ahora bien, ya no vale solo lamentarse y en Honda tienen claro que hay que mirar al futuro para poder revertir esta complicada situación: “Lo que hay que hacer es darse cuenta de qué es lo que no funciona e intentar si hacías las cosas de una manera, hacerlas de otra, porque Honda ha tenido durante muchos años un sistema que nos ha funcionado pero es evidente que ahora ya no lo hace, hay que escuchar a los pilotos”, argumentó Alberto Puig muy tajante.

Además, son cada vez más grandes los rumores que colocan en la escudería Honda a Joan Mir para ser el nuevo compañero de equipo de Marc Márquez de cara a la temporada que viene en 2023. Alberto Puig no desmintió estos rumores y eso no ha hecho por lo tanto sino avivar y casi confirmar que el español va a pasar a ser el nuevo piloto de Honda en el próximo Mundial.