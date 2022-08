Honda le ofrece un contrato y lo rechaza: Márquez sigue sin compañero

Marc Márquez sigue recuperándose de la operación que le ha apartado de MotoGP esta temporada con la vista puesta en el 2023. Ese año, él sabe de sobra que será piloto de Honda, pero no tiene nada claro quién será su próximo compañero, ya que, aunque parezca mentira, la escudería japonesa no encuentra piloto para la próxima temporada, y es que, casi todos los pilotos tienen ya equipo y los que quedan no son del gusto de Honda como son Miguel Oliviera, Binder, Raúl Fernández o Remy Gardner.

Una misión que se le está complica a Repson Honda Team, pero que tendría fácil solución, ya que, según asegura el periodista Ricard Jové en DAZN, el actual campeón de Moto 3, Pedro Acosta se encontraría en el radar de la escudería japonesa, es más, el comentarista asegura que el equipo de Marc Márquez le habría ofrecido a Pedro Acosta unirse a ellos en 2023, pero a LCR, a lo que éste ha contestado que no, que solo abandonaría KTM, para unirse el equipo oficial de HRC.

No le están saliendo las cosas bien a Honda este año, ya que, a pesar de llevar casi la mitad de la temporada fuera de las pistas, Marc Márquez sigue siendo a día de hoy el piloto con más puntos de HRC. La escudería japonesa necesita renovarse para el año que viene y tiene claro que esperará pase lo que pase al de Cervera, confían en él y su objetivo es conseguir una moto en condiciones para el año que viene con la que volver a levantar el título de MotoGP que este año están muy lejos de conseguir.

Mientras tanto, tras la carrera de Silvestone, Fabio Quartararo se ha alejado 10 puntos más de su principal perseguidor, Aleix Espargaró y Pecco Bagnaia, vencedor en el GP de Gran Bretaña, ha superado a Johan Zarco en la clasificación general y se ha situado tercero con 131 puntos. Las Ducati parecen que empiezan a demostrar el gran potencial que tienen. A Priori, eran la mejor moto del circuito, pero hasta la fecha, solo Fabio Quartararo con su Yamaha y la sorprendente Aprilia de Aleix Espargaró han dado un rendimiento regular en MotoGP.