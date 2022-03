Honda se abre al abismo: a calentar el sustituto de Marc Márquez

La durísima caída de Marc Márquez, unida, quizá íntimamente, a la polémica que mantiene Honda contra Michelin -cuyos neumáticos les pudo costar en Indonesia no solo la pérdida del ocho veces campeón del mundo, veremos por cuanto tiempo, sino también los malos resultados de Pol Espargaró, Álex Márquez y Nakagami- tiene ya un eco que abre a la firma nipona al abismo: empieza a calentar el sustituto del 93.

Aseguran en Motosan que Stefan Bradl será el recambio del Marc Márquez para las dos siguientes pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Moto GP, el Gran Premio de Argentina y el Gran Premio de las Américas, una de las citas fetiche del de Cervera. El citado medio asegura que la firma japonesa quiere asegurar resultados, sean estos a través de Márquez, lo ideal, u otro piloto.

En esta línea, Bradl habló para Speedweek.com: “cuando vi el accidente en el warm up, la idea de poder desplegarse pronto cruzó por mi mente. La hipótesis de reemplazarlo no es descabellada, cuando me llamen estaré listo. Lo siento por Marc, no sabe cuándo y si volverá a estar en forma, no es una situación fácil. Nadie sabe cuándo volverá. Esta es una historia delicada que se puede curar en cinco días o en un año”. Y el mismo 93 no ha sido precisamente optimista al respecto, publicando hoy en sus redes que “hoy no me apetece sonreír pero buscaremos la manera de volver a hacerlo. Siempre con fuerza”.



Jorge Lorenzo, como Rossi

Si hace pocas fechas Casey Stoner dijo de Valentino Rossi que podía haber ganado más si no se hubiera concentrando tanto en crearse enemistades en el paddock, es ahora Jorge Lorenzo el que hace una lectura similar, pero de sí mismo. En una entrevista en DAZN aseguraba que “si hubiese sido más disciplinado, si me hubiese ido a acostar dos horas antes y hubiese descansado más, hubiese obtenido mejores resultados". Lorenzo comentó que en “algunas carreras a las que llegaba con un poco menos de energía, y con unas horas más de sueño, hubiese llegado más fuerte para luchar por la victoria en vez de hacer segundo o tercero”. Tras su retirada prematura, Lorenzo fue claro sobre si le gustaría que un hijo imitase sus pasos: “no me gustaría.