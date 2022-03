Rajada en Honda con Márquez KO: sobre Pol y Álex, no se callan nada

Parecía evidente que si las perspectivas y características de la Honda hacían presagiar, aun sobre mojado, que Pol Espargaró tendría un buen resultado, pero las sensaciones en carrera fueron diametralmente opuestas y que estas, unida a la caída gravísimas de Marc Márquez, se extendieron al resto de corredores de la marca japones; el cabreo en el seno del equipo iba a ser evidente, como prueba la rajada en base a los resultados de Pol y Álex.

El director del equipo, Alberto Puig, ha querido poner énfasis en quién es, a su juicio, el rotundo culpable del fin de semana aciago para la firma del ala dorada. “Punto uno: Marc tuvo muchas caídas y no pudo correr. Punto dos: en la pretemporada fuimos muy rápidos y luego, de repente, Michelin cambió el neumático y nuestra moto también cambió por completo”, argumentó en Crash visiblemente molesto con respecto a los percances de Mandalika.

Y la rajada fue a más contra los neumáticos, ya que “todavía no entendemos completamente lo que sucedió y tendremos que discutir profundamente con Michelin la situación de los neumáticos. Pasar de ser muy, muy rápidos hace un mes a la situación en la que nos encontramos este fin de semana, hace muy difícil para nuestros pilotos ser consistentes y tener confianza. En general, no podemos estar contentos", sentenció en el mismo medio el gestor. Alex Márquez fue en la misma línea, apuntando que “era casi imposible adelantar a los demás. Fui más rápido que los pilotos delante de mí, pero no pude pasarlos”.



Mir se resigna y avisa a Suzuki

Pueden pensar que todo un campeón del mundo (2020) como Joan Mir podría estar a disgusto con su sexta plaza conseguida en Indonesia, pero todo lo contrario, porque el español era bastante más pesimista. Tuve un poco de problemas en el sector cuatro, pero llegar a la sexta posición en seco, creo que sería algo realmente difícil”, decía a Motorsport, certificando que “no creo que fuera posible (en seco). Es un resultado muy importante porque podría haber sido mucho peor”.

Como ven, las cosas no marchan por donde deberían ni en Honda ni en Suzuki: Mandalika ha dejado profundas cicatrices.