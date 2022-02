Honda sorprende y lanza un ‘ultimátum’ a Marc Márquez: 2022 será clave

La seguía de Honda HRC durante las últimas dos temporadas preocupa cada vez más a la marca nipona de cara a su futuro en MotoGP, con todos los problemas que ha venido sufriendo Marc Márquez como otro factor importante a tener en cuenta. Los constructores del ala dorada solamente han conseguido tres victorias en este tiempo, todas ellas del propio piloto de Cervera una vez regresó el curso pasado de su lesión en el brazo. El arranque de esta nueva pretemporada con el español completamente recuperado hace presuponer que todas las esperanzas de Honda están puestas en volver a conseguir el título este año, contando con un prototipo de moto completamente nuevo; contando con la mayor revolución técnica de los últimos años. La ambición de la escudería está intacta, dejando además un mensaje un tanto preocupante en el caso de que no consigan volver a luchar por el título este curso: “Tenemos que volver a la cima. Somos Honda y tenemos que ganar, porque si no lo hacemos no tiene sentido estar en MotoGP” confesaba Takeo Yokoyama, director técnico de Honda.

Pese a su gran ímpetu por comenzar la nueva temporada con una victoria, desde Honda HRC son conscientes que con un cambio de tal magnitud será complicado durante los primeros fines de semana estar a la altura de Yamaha y Ducati; siendo esta la principal razón por la que querían contar con Marc Márquez desde el primer día. Con el catalán sobre el asfalto el rendimiento de la marca nipona en todos los aspectos mejora notablemente, con el propio Pol Espargaró reconociendo en Sepang durante los primeros test que la ausencia del de Cervera les perjudicó mucho la temporada pasada.

Las palabras de Yokoyama dejan entrever que Honda no tendría del todo asegurada su continuidad en MotoGP, sobre todo si continúan sumando años en la parte trasera de la parrilla como les ha sucedido durante los últimos dos temporadas coincidiendo con la ausencia de Marc Márquez. Las constantes mejoras de Ducati y Yamaha en el desarrollo de sus motos han ido dejando atrás a una Honda que la temporada pasada sufría demasiados problemas de estabilidad y potencia; concluyendo el curso como la marca que más caídas sufrió; un punto a mejorar muy importante para este 2022.

Respecto a las aspiraciones del propio Marc Márquez de cara a esta temporada a nivel personal, el piloto español lo tiene muy claro y ha asegurado que su obligación es volver a luchar por el campeonato, a pesar de que ha resaltado que no será una tarea nada sencilla tras dos años muy complicados para él. Las primeras sensaciones de la pretemporada tras las pruebas de Sepang en Honda son muy positivas, con Márquez comenzando a recuperar sensaciones y a acumular kilómetros; con la vista puesta en la primera carrera de 2022 que se celebrará en Catar.