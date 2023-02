Honda y el palo más duro que decepciona a Márquez: ganar a Quartararo y Bagnaia será difícil

A poco menos de dos meses para que arranque el nuevo Mundial de MotoGP 2023 (con el Gran Premio de Portugal que se disputará del 24 al 26 de marzo), el de Marc Márquez es, indiscutiblemente, uno de los nombres que más ilusión genera para esta nueva temporada. Y es que a pesar de que los últimos años no han sido buenos para el español por culpa de las lesiones, lo cierto es que el número ‘93’ de la parrilla mostró indicios de recuperación en el tramo final del pasado Mundial y se metió como uno de los favoritos para ganar en 2023, junto a Fabio Quartararo y el vigente campeón Francesco Bagnaia.

Sin embargo, y a pesar de que como comentamos Marc Márquez parece haber recuperado su nivel previo a las lesiones, lo cierto es que gran parte de las opciones que pueda tener el hexacampeón dependerán directamente de la moto que le pueda ofrecer Honda. Una escudería en horas bajas (la temporada pasada terminó en la novena posición de la clasificación de equipos con tan solo 171 puntos) y que no parece haber dado con la tecla para ofrecer mejores prestaciones de cara al próximo año. Si más no, así lo dejaron entrever unas declaraciones de Tetsuhiro Kuwata, director de Honda Racing Corporation, para Motosport.com, en las que el japonés dejó entrever que aún no tienen el nivel para ganar: “Ahora somos los perseguidores, la prioridad es la de ponerse al día con respecto a los más rápidos”, afirmó.

En este sentido, Kuwata quiso hacer hincapié en la ventaja que tiene actualmente Ducati y, de manera indirecta, desveló que Bagnaia es, al menos sobre el papel, el gran favorito para ganar el Mundial de MotoGP 2023: “Lamentablemente, Ducati nos lleva la delantera. Eso hace que no nos podamos permitir el lujo de probar cosas nuevas en este momento. Por eso queremos cambiar esa superioridad de la marca italiana y es uno de nuestros primeros objetivos, aunque sabemos que no será fácil. Debemos asegurarnos de alcanzar un nivel que nos permita competir y luchar por volver a ganar”, dijo.

Finalmente, acerca de las mejoras que están realizando en Honda para la nueva moto que llevará Marc Márquez la próxima temporada, el director de HRC confirmó que se están haciendo avances, si bien recalcó que no suficientes como para mirar a los ojos a Ducati: “El hecho de que las modificaciones no se vean desde fuera puede llevar a pensar que no estamos haciendo ningún cambio a la moto. Nosotros competimos para desarrollar nuevas tecnologías e ideas. Simplemente, Ducati está por delante”, concluyó.