Ilusión desfermada en Honda con Marc Márquez y el nuevo chasis que ya asusta a Pecco Bagnaia

Las cosas comienzan a ir a mejor en Honda, la moto de Marc Márquez y Joan Mir evoluciona adecuadamente y su rendimiento ya no es tan malo como se auguraba al principio de temporada, donde la marca japonesa era de las peores de la parrilla. Tan es así, que tanto Márquez como Mir han pedido a su equipo contar solamente con ese chasis que comenzó siendo un experimento y que ha resultado ser un gran éxito.

El primero en ar su versión sobre el rendimiento del chasis de Kalex fue Joan Mir, que aseguró estar muy satisfecho y esperanzado: “Me he encontrado bien, me ha salido todo muy natural y luego hemos decidido seguir con el chasis. Creemos que a largo plazo puede tener algo más de potencial”. Afirmó el campeón del mundo de 2022, que considera que el nuevo chasis es mejor en curva y que tiene mejor agarre.

Por su parte, Marc Márquez, que pudo probarlo por primera vez, también se enamoró de él, y pidió contar con una segunda moto con ese mismo chasis ya que consideró que era la mejor opción de cara a las carreras y clasificación. El catalán es el único piloto de Honda en Q2, algo que ha querido reivindicar el mayor de los Márquez: “Tenía tantas ganas de ir en moto que no me importó tomar riesgos, no es casualidad que sea el único piloto de Honda que se ha metido en Q2”.

Por otro lado, no todo son buenas noticias para el de Cervera. Pecco Bagnaia no se ha querido callar ante lo que le parece una jugada muy sucia por parte de Marc, el hacer vueltas de clasificación pegado a la rueda de los demás: “Es una estrategia que yo no comparto, porque en clasificación me gusta ir solo. La estrategia de coger rueda de Márquez la lleva a otro nivel. Si tú te paras él hace lo mismo. No sé el motivo que lo lleva a hacer esto”.

Así pues, pese a las caídas, el regreso de Marc Márquez a las carreras ha sido una muy buena noticia tanto para él como para Honda, que ve como su gran líder se ha subido de nuevo a la moto para darles los mejores resultados posibles.