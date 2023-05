Márquez lo cambia todo en Le Mans: sorpresón, tensión y el protegido de Valentino Rossi se moja

Al cierre de esta edición y con solo algo de rodaje en suelo galo, los pronósticos de Marc Márquez sobre el Gran Premio de Francia más o menos se han cumplido: en principio no lucha por los puestos cabeceros y hay mucha precaución por la lesión, básicamente porque se cayó en los primeros libres, sin consecuencias. Y aún con todo, hay más. Márquez ya probó el chasis realizado por Kalex y se atisban mejorías considerables, que, eso sí, habrá que evaluar en Le Mans a lo largo del fin de semana, todo ello envuelto en la tensión por su sanción e indulto y en la defensa del protegido de Valentino Rossi.

Defensa que ha hecho sobre el de Honda un Francesco Pecco Bagnaia que se sabe con la sartén por el mango: tiene más datos que nadie, corre con el equipo más competitivo y lleva la mejor moto. Por eso es líder el italiano y por eso vuelve a ser favorito este fin de semana antes del parón hasta Mugello, donde si no hay percances, seguirá de favorito, más sin Enea Bastianini incordiando en ‘igualdad de condiciones’. Y quizá por eso se echa a un lado de la tensión que genera la vuelta de Márquez, al que no le han parado de preguntar si muchos pilotos le tenían ganas, y su indulto por la sanción: “cometieron un error al escribir lo que escribieron, así que pienso que es normal que Marc no cumpla la sanción. Tenemos que estar contentos de tener a Marc otra vez, porque todos sabemos su potencial y no ha tenido un periodo fácil en los últimos años. A ver si puede tener algo de respiro”, aseguraba en DAZN Bagnaia, como ven conciliador y confiado.

Tras tanto tiempo ausente y justo antes de probar el chasis de Kalex, Márquez se fue el suelo, lo que no es un buen inicio, sin embargo, no tuvo consecuencias y hay avances con la mejora. Él, por todo, es cauto, cosa que dejó clara en la rueda de prensa: “el objetivo que nos marcamos este fin de semana es volver a recuperar el ritmo de la MotoGP y las próximas tres semanas reconstruir mi forma física”. Sin embargo, no renuncia a nada si se presenta la ocasión: “me conviene trabajar y sobre todo este fin de semana. Esto no quita que intentaré sacar el máximo de cada situación y me buscaré la vida como siempre, pero conviene trabajar, seguir evolucionando”. Veremos cómo se comporta su moto, el de Cervera, sus rivales si hace magia y rueda con los mejores y veremos qué sale de toda esta fricción.