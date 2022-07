Insólito: el español que pudo ir a Ducati, no es Márquez ni Espargaró

Uno de los grandes descubrimientos del automovilismo español en estos últimos años es, sin duda, la figura de Álex Rins. El piloto barcelonés vive momentos de alegría después de que hace semanas se cerrara su fichaje por el equipo LCR Honda Castrol, y ha comparecido para explicar cómo estuvo a punto de recalar en la todopoderosa Ducati, aunque finalmente acabara desatendiendo la propuesta. Actualmente, en Suzuki, a Rins no le van nada mal las cosas a sus 26 años y se mantiene en un meritorio noveno puesto en la clasificación del Mundial de MotoGP.



Así se refería, el futuro pupilo de Lucio Cecchinello a lo que siente tras su futuro en la marca del italiano: “Ya en las últimas semanas era obvio, pero no podía decir nada porque todavía no teníamos nada firmado. Estoy muy contento de unirme al equipo LCR Honda. Cambiar de equipo y de moto es un reto, pero estoy dispuesto a dar mi 100% y a poner en práctica todo lo que he aprendido durante mis años en la categoría de MotoGP. La confianza de Lucio y de Honda ha sido crucial para que decidiera aceptar este reto con esta fábrica. Quiero agradecerles esta oportunidad”, explicó en declaraciones al podcast ‘Tank Slappers’ y transcritas por ‘solomoto.es’.



Sobre la posibilidad que tuvo sobre la mesa de firmar por Ducati, escudería de grandes pilotos como el australiano Casey Stoner o Jorge Lorenzo, el barcelonés añadió: “Tuvimos otras opciones. Pude fichar por Ducati, pero no me podían asegurar una moto oficial. Les di las gracias, pero al final firmamos con Honda, con los que ya estuvimos en 2014”, finalizó.



Una carrera que pronto seguro que tiene premio y acaba con la moto deseada por parte de Álex Rins, un piloto que se une al elenco de españoles que actualmente está brillando con luz propia en la categoría reina del motociclismo. Marc Márquez, en este momento, se recupera de su lesión y está previsto que vuelva antes de que finalice el Mundial, Aleix Espargaró compite nada menos que con Quartararo por el liderato del campeonato y Joan Mir acaba de firmar un nuevo contrato con Repsol Honda.