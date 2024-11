Jack Miller desvela quién está detrás de su sueño con Yamaha, Valentino Rossi en el punto de mira

Jack Miller está a punto de comenzar una nueva etapa en su carrera, una que ha sido un sueño a largo plazo: pilotar para Yamaha en MotoGP. En 2025, el australiano se unirá al equipo satélite de Yamaha, pero su relación con la marca no es algo reciente.

Miller ha mencionado en varias ocasiones su deseo de competir con la moto de Iwata, y ahora, después de una trayectoria con varios fabricantes, está a punto de hacer realidad su sueño.

Desde su debut en MotoGP en 2015, Jack Miller ha tenido una carrera marcada por la diversidad de equipos y fabricantes con los que ha trabajado. Su primer paso en la categoría reina fue con Honda, en equipos satélite como LCR y Marc VDS. Tras ese inicio, Miller se trasladó a Ducati, donde pasó una larga etapa, primero en Pramac y luego en el equipo de fábrica.

Su paso por Ducati lo consolidó como un piloto competitivo, logrando victorias y destacándose en varias ocasiones. En 2023, dio un giro importante en su carrera al unirse a KTM, pero los dos años en el fabricante austriaco no fueron fáciles. Las dificultades con la moto y los resultados dispares pusieron en duda su futuro en MotoGP. A punto de quedarse sin asiento para 2025, el australiano encontró una oportunidad de oro en Yamaha.

Miller siempre tuvo claro que su gran sueño era correr con Yamaha. Como él mismo ha revelado, este deseo nació desde sus primeros años en MotoGP. "Quería pilotar esta moto desde que subí a la clase principal", aseguró.

Para él, Yamaha representa una marca histórica y prestigiosa, y la posibilidad de trabajar con ella es una oportunidad única. Miller sabe que la marca japonesa está empujando fuerte desde Japón, buscando recuperar el terreno perdido y volver a ser competitiva al más alto nivel.

🚨It's official! Jack Miller has signed for Pramac Racing in 2025 onboard Yamaha machinery ✍️#MotoGP #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/rI9LZhQYn1