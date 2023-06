Jack Miller espolea al sector Valentino Rossi contra Marc Márquez: fortísimos ataques con respuesta

Lo dijo Davide Tardozzi, después Jack Miller subió el tono y ahora el sector de Valentino Rossi ha ido un poco más allá con otros fortísimos ataques a Marc Márquez por su estilo de conducción. La tensión va creciendo y el 93, que no se resigna a su suerte, seguirá luchando por correr junto al grupo cabecero… pese a no tener moto pare ello. En Assen, próxima cita este mismo fin de semana, se le va a mirar con lupa.

Tanto se le está apretando -tanto desde dentro de la firma japonesa como desde fuera por parte de sus adversarios- a un campeón de unas dimensiones casi inéditas, como es el piloto del ala dorada nacido en Cervera, que el campeón sale y su reacción a veces es perjudicial para quienes están a su lado. Ya hemos comentado el ataque de Tardozzi y después el de Miller al de Honda, pero ahora, a rebufo, se han unido Enea Bastianini y Marco Bezzecchi, piloto de VR46. Sale barato ahora atacar al campeón herido, pero este se defiende.

De sus incidencias en Alemania, el de Ducati comentó en GPOne que “fue extraño, pero definitivamente no estaba en su mejor momento. Su moto tiene problemas. No estaba en buena forma, en general. No estaba pilotando limpio”, mientras que el piloto en nómina del equipo de Il Dottore añadió, a raíz del brutal choque de Márquez, que fue puramente accidental, con Zarco, que “lo hice porque vi a Márquez hacerlo. Nunca le hacen una mierda, pero definitivamente me penalizarán” comentó en el mismo medio, apostillando: “repito, Marc siempre hace lo que le da la gana y nunca le dicen nada”.

A raíz de las palabras de Miller y los dos pilotos de Borgo Panigale, han salido a la luz las impresiones del ocho veces campeón del mundo publicadas por The Guardian en las que el 93 daba la razón a Jorge Lorenzo sobre la razón de que siga siendo para el balear el mejor: por su falta de miedo. “Él lo dijo y yo también siento que nunca tengo miedo. Quizá a veces arriesgo demasiado, pero no puedo pilotar una moto preocupado por las caídas”, arguyó el catalán. Y sirva de respuesta y aviso de cara al futuro para el resto de pilotos del paddock, donde el 93 ya dijo en su día que “no tiene amigos”.