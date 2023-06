Ducati y Marc Márquez se alejan, pero hay alerta en Honda: convocado anuncio tras Sachsenring

Dos de los cuatro pilotos que tiene Honda no van a correr en Sachsenring fruto de lesiones, siendo una, la de Álex Rins, grave y de larga duración. Y estas enrocan a la perfección con las palabras y el enfado de Marc Márquez tras la debacle de la firma nipona en Mugello. El 93 está cansado y ha tomado cartas en el asunto, eso no significa que se acerque a Ducati, con quien se le relaciona, sino más bien todo lo contrario, pero la marca del ala dorada está acorralada.

Las palabras duras de Davide Tardozzi contra el líder de Honda se unen ahora a las de uno de los grandes rivales en la carrera del ilerdense, un Andrea Dovizzioso que ha asegurado que Ducati no necesita a Márquez, y que ve imposible tal movimiento. No negaba el italiano que las motos japonesas están en crisis y que tal vez el 93 necesite un cambio, pero lo ve hacia otra firma y siempre después de 2024 ¿KTM tal vez?

El otro piloto también se pone firme

Taakaki Nakagami ha hablado también de su futuro en Honda y ha asegurado que debe haber una resolución tras el Gran Premio de Alemania de este fin de semana o en Assen: “me sentaré con él en Sachsenring o Assen a más tardar. Después de que lleguen las largas vacaciones de verano en Assen, tengo que saber de antemano qué camino tomar”, dijo en Crash. Se le acumula el trabajo a Honda.

Márquez, con los mandamases

Que Márquez está cansado de la deriva de Honda aunque tenga contrato es un hecho que se ha constatado en Mugello, donde además de lo deportivo el 93 se reunió con Shiniji Aoyama y Koji Watanabe, dos de las figuras más importantes en HRC, para ver hacia dónde camina el proyecto. Y no solo eso, Márquez le ha dicho a Honda que él está preparado para ganar, pero no le dan las armas para ello; algo así como que el problema es del equipo. Si Sachsenring no funciona, recordemos, una pista en la que siempre ha ganado en las ocho visitas que ha hecho el de Cervera, la presión que introducirá el campeón español sobre Honda será enorme.