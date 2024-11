Joan Mir no afloja y lucha por dar un giro la próxima temporada

Joan Mir está decidido a cambiar la dirección de su carrera en MotoGP. Después de una temporada difícil, el piloto español de Repsol Honda ha mostrado un compromiso total por mejorar y superar los obstáculos de este año. A pesar de los reveses, su mentalidad es clara: trabajar sin descanso para dar un giro la próxima temporada.

Una caída que dejó lecciones

El último Gran Premio Solidario de Barcelona marcó el final del Mundial de MotoGP para Joan Mir. El piloto español lamentó su caída durante la última prueba, una caída que ocurrió después de una serie de arriesgadas maniobras.

🏁#SolidarityGP | SPRINT | P13



🇪🇸🎙: "Sábado de menos a más, dando un paso adelante en los clasificatorios y en carrera. Seguimos sufriendo las mismas vibraciones del resto del año, pero estoy contento porque hemos podido ver dónde hemos mejorado la moto a lo largo del año" pic.twitter.com/Hmev25Rxtd — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) November 16, 2024

"He arriesgado demasiado", reconoció Mir, quien admitió que en su intento de acercarse a los diez primeros, tomó riesgos innecesarios que terminaron en un accidente. Para él, fue una gran pena, ya que tenía buenas oportunidades de sumar puntos valiosos.

Compromiso total con el equipo

A pesar de la frustración, Joan Mir dejó claro que su compromiso con el equipo Repsol Honda sigue intacto. "Me he sentido bien al inicio de la carrera", explicó. El piloto no escatimó esfuerzos para mejorar, demostrando su dedicación. "Hoy quería demostrar que estoy comprometido al 100% para ser rápido y luchar por todo lo posible", declaró, destacando su deseo de no rendirse y seguir empujando hasta el final.

La caída, aunque dolorosa, no ha sido suficiente para frenar la motivación de Mir. Sabe que el trabajo duro de todo el equipo es fundamental, y continúa agradeciendo el esfuerzo de sus compañeros, quienes siguen trabajando incansablemente para mejorar la moto y encontrar soluciones a los problemas que se han presentado durante el año.

Mir pone la vista en el 2025

Aunque la temporada 2024 está terminada, Joan Mir no ha dejado de mirar al futuro. Ya con la mente puesta en 2025, el piloto español se prepara para las pruebas de pretemporada que se celebrarán en los próximos días. "Ahora empezamos a mirar ya a 2025, primero con el test del martes", comentó Mir, refiriéndose a la sesión de pruebas programada para los próximos días, donde podrá comenzar a trabajar en los ajustes para la nueva temporada.

Además de los test, Mir y su equipo seguirán trabajando en otros aspectos para asegurar que la moto esté a la altura de los desafíos que presenta la siguiente temporada. Para él, el trabajo nunca se detiene. "Nuestro trabajo no se detiene, seguimos haciendo todo lo que podemos", afirmó con firmeza, demostrando que no está dispuesto a bajar los brazos.