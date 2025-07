Joan Mir y Álex Márquez protagonizan el momento más tenso de MotoGP

La tensión en MotoGP estalló este domingo en Brno. Joan Mir y Álex Márquez fueron protagonistas de un encontronazo que dejó al balear fuera de carrera en solo dos vueltas. La escena fue tan impactante como frustrante para ambos pilotos. Márquez intentó un adelantamiento muy justo y acabó tocando a Mir, que perdió el control de su moto y se fue al suelo.

El incidente ocurrió entre las curvas 11 y 12, en plena subida. Mir, que ya venía de dos abandonos consecutivos, explotó. Su moto acabó en la grava, y con ella, sus opciones en el GP de la República Checa. Era su tercer cero seguido, esta vez por culpa ajena. Y no pudo contenerse.

En la retransmisión se vio parte de la bronca, pero lo que no enseñaron las cámaras fue que la discusión se alargó casi dos minutos. Una aficionada captó el momento con su móvil. En el vídeo, se ve a Mir visiblemente molesto, con gestos, gritos y reproches. Álex, por su parte, intentó calmar la situación sin demasiado éxito.

What was REALLY said between Joan Mir and Alex Marquez today 😂



