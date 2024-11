Johann Zarco se arrepiente, la decisión que lo alejó de la gloria

Johann Zarco, piloto de LCR Honda, concluyó la temporada de MotoGP con una nueva llegada a los puntos en el Gran Premio de Solidaridad de Barcelona. Sin embargo, a pesar de su 14º lugar, el francés no pudo evitar sentirse frustrado por una decisión que, según él, le impidió lograr un mejor resultado.

El error con los neumáticos

El punto clave del arrepentimiento de Zarco fue la elección de los neumáticos. A lo largo de la carrera, el piloto tuvo claro que había tomado la decisión equivocada con el neumático trasero. En su explicación, Zarco destacó que había optado por un neumático duro, una elección que resultó no ser la adecuada para las condiciones del circuito.

"Mi neumático delantero fue el que mejor sentí, no tuve problemas. Pero con el trasero, esperaba que el rendimiento mejorara a medida que avanzaba la carrera. No fue así. Perdí tiempo al principio y no pude recuperar al final", explicó Zarco. Según él, el neumático blando podría haber sido la opción correcta, ya que habría permitido un mejor desempeño desde el principio, a pesar de perder algo de rendimiento hacia el final.

¿Por qué la elección fue tan difícil?

Zarco explicó que, en su experiencia, el neumático duro siempre le había funcionado bien en ciertas condiciones, lo que le llevó a tomar esa decisión. Sin embargo, esta vez el circuito de Barcelona mostró que el rendimiento de ese compuesto no era el adecuado. Aunque su neumático delantero no le generó inconvenientes, el trasero no cumplió con las expectativas.

"Fue bueno intentarlo, sabía que podía controlar el neumático duro. Pero en esta pista, no ayudó. Ver a los demás rendir bien con el blando me hizo darme cuenta de que perdí la oportunidad de estar más adelante", comentó el piloto.

Reflexión y balance positivo

A pesar de este contratiempo, Zarco trató de encontrar aspectos positivos en su actuación. Terminar en los puntos al final de la temporada es un alivio para el piloto, que subrayó que el fin de semana en general fue positivo. "Al menos terminé en los puntos, y tuvimos un buen viernes", afirmó. Sin embargo, no pudo evitar sentirse decepcionado con la elección de neumáticos, ya que esto le impidió estar más cerca de los puestos de honor.