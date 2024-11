Jorge Lorenzo critica la nueva etapa de MotoGP, advertencia a sus rivales

Jorge Lorenzo, uno de los pilotos más destacados de la época dorada de MotoGP, ha levantado la voz sobre la situación actual de la categoría. El mallorquín, cinco veces campeón del mundo, ha compartido su visión en una reciente entrevista, señalando lo que considera un cambio preocupante en el espíritu de la competición. Para Lorenzo, MotoGP ha perdido parte de su esencia.

Durante años, MotoGP fue un espectáculo vibrante, con pilotos que mantenían una feroz rivalidad en cada carrera. Lorenzo formó parte de una generación legendaria junto a Marc Márquez, Dani Pedrosa, Valentino Rossi y Casey Stoner. Cada fin de semana era un duelo de titanes, y la tensión entre los corredores no se limitaba al circuito. Las diferencias personales y la competencia directa añadían un dramatismo que cautivaba a los aficionados.

Sin embargo, Lorenzo considera que esta chispa se ha apagado. Según él, la rivalidad intensa, casi visceral, que existía entre los pilotos en su época es ahora un elemento que brilla por su ausencia. “En el MotoGP actual todos son hermanos”, afirmó el ex piloto. Para él, esta falta de confrontación deportiva afecta directamente al espectáculo, un aspecto clave que los aficionados echan de menos.

Lorenzo destaca que la rivalidad era uno de los principales motores del espectáculo. Los duelos icónicos, como los que él mismo protagonizó con Valentino Rossi, no solo definían campeonatos, sino que mantenían a los seguidores al borde de sus asientos. La competición no solo era sobre quién tenía la mejor moto o la mejor estrategia, sino también sobre quién podía superar psicológicamente a su rival.

En su opinión, MotoGP necesita recuperar ese elemento de enfrentamiento. "Los aficionados quieren rivalidad, es decir, dos pilotos que se odien deportivamente", comentó. Lorenzo sugiere que esto elevaría la emoción de las carreras y devolvería a la categoría su carácter competitivo.

