Jorge Lorenzo se quita el sombrero ante Marc Márquez, increíble

Jorge Lorenzo, uno de los pilotos más exitosos en la historia de MotoGP, ha mostrado una vez más su admiración por Marc Márquez, su excompañero de equipo en Honda. El expiloto español, quien ostenta cinco títulos mundiales, no ha dudado en calificar al de Cervera como una auténtica "bestia" sobre la moto.

Márquez, un piloto sin miedo

Lorenzo, en una reciente entrevista, no escatimó elogios hacia Marc Márquez, destacando su valentía y ambición. Aseguró que era el único piloto que no tenía miedo a caerse. “Era como un pitbull, siempre quería ganar”, expresó el balear, refiriéndose a la increíble determinación del catalán.

Para Lorenzo, el de Honda no solo sobresalía por su destreza, sino también por su mentalidad indomable, que le llevaba a no rendirse ni en los momentos más complicados. En 2019, cuando ambos compartían equipo, Márquez continuó demostrando su actitud guerrera, sin importar si la moto no estaba en su mejor forma. "Aunque no se sintiera bien, siempre quería ganarte", aseguró Lorenzo.

El carácter de Valentino Rossi

Jorge Lorenzo también recordó con cariño su tiempo junto a Valentino Rossi, con quien compartió equipo en Yamaha durante cinco temporadas. Para el cinco veces campeón, Rossi era un piloto muy completo, pero, sobre todo, un estratega.

"Valentino era muy inteligente y carismático, capaz de improvisar con la moto en plena carrera", comentó. Lorenzo también destacó la capacidad de Rossi para mantener la calma incluso a altas pulsaciones. A pesar de que reconoció que no tenía la misma "calidad natural" que otros pilotos, su versatilidad y destreza lo hacían un contendiente formidable en cada gran premio.

Dani Pedrosa, un rival fuerte en categorías inferiores

No solo Márquez y Rossi fueron mencionados por Lorenzo. También tuvo palabras de respeto para Dani Pedrosa, un piloto con el que compartió intensas batallas en sus primeras categorías. Lorenzo destacó la técnica única de Pedrosa, especialmente en 125 cc y 250 cc.

A pesar de su estatura, Pedrosa era un maestro en aprovechar su cuerpo y peso en la moto, lo que le permitió sacar el máximo rendimiento. Según Lorenzo, Pedrosa fue el pionero en una técnica de "levantamiento de la moto" que luego fue adoptada por muchos otros pilotos.