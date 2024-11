Jorge Martín lanza un misil a Ducati, lo han dejado escapar

El reciente campeón de MotoGP, Jorge Martín, se encuentra en medio de una vorágine mediática tras su gran logro. Durante un ajetreado "media day" en la sede de Red Bull en Madrid, Martín concedió varias entrevistas y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas, especialmente hacia Ducati, la marca que decidió no contar con él para el equipo oficial en 2025. Con una mezcla de ironía y sinceridad, el piloto madrileño no dudó en lanzar un misil a la marca italiana, sugiriendo que en Ducati podrían estar lamentando su decisión.

Un cambio inesperado que impulsó su éxito

Jorge Martín se mostró claro en cuanto a la decisión que Ducati tomó al no incluirlo en su alineación oficial para 2025. "Está claro que ahora mismo seguro que se están arrepintiendo", confesó en una entrevista con TVE.

Es posible que Ducati se haya equivocado al no tener el 1 en Ducati, o no? 🤔#Motogp

Según el piloto, esta elección no solo fue un golpe para su carrera, sino que, a su vez, motivó a su equipo, Pramac, a unirse más y a luchar con más ganas. "Nos hizo unirnos más y seguramente nos ha ayudado a ganar el Mundial", añadió. Una reflexión que deja entrever que la decisión de Ducati, aunque dolorosa, resultó ser un motor de impulso para él y su equipo.

La salida de Pramac y el nuevo proyecto

Martín también reveló que, ante la negativa de Ducati de contar con él, Pramac mantuvo su palabra y decidió abandonar la marca italiana. "Si yo no iba al equipo oficial, ellos se irían de Ducati", explicó el piloto.

Ahora, Pramac se enfrenta a un nuevo reto, con un proyecto propio que promete dar mucho de qué hablar en el futuro. Sin embargo, Jorge también quiso dejar claro que su agradecimiento hacia Ducati es sincero. "Han sido muy nobles", dijo, reconociendo el trato de la marca italiana a pesar de no haberle dado la oportunidad de liderar su equipo oficial.

Las futuras batallas y el nivel de los campeones

Mirando hacia el futuro, Martín no se siente intimidado por la competencia, especialmente por el imperio de Ducati. En una entrevista con El País, el piloto de San Sebastián de los Reyes expresó que su objetivo no es derrocar a Ducati, sino más bien "establecer las bases de un proyecto ganador".

Reconoce que el primer año será una adaptación, pero en el segundo se planteará metas mayores. Además, Martín destacó la importancia de sus victorias contra pilotos como Marc Márquez y Francesco Bagnaia, quienes, según él, están entre los mejores de la historia de MotoGP.