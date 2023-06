Jorge Martín reta a Bagnaia y Honda claudica, con KTM a tiro para Marc Márquez pese a Pedro Acosta

Jorge Martín no se va a detener ahora que se ha situado por encima de las posibilidades iniciales que se había marcado, siendo estas en su conjunto redondeadas por una meta final, la conquista del campeonato. Es cierto que casi todo el mundo, incluido el de Pramac, se esperaba más igualdad a estas alturas del Mundial y no tanta superioridad primero de Ducati y luego de Francesco Pecco Bagnaia, pero Martín nunca ocultó que lucharía contra el italiano y lo cierto es que parece el más fuerte de sus rivales.

“Este año quería pelear por el Mundial”, decía Martín en DAZN tras Assen y con respecto al parón, para después comentar que se veía a estas alturas en el Mundial quinto y es segundo, luego se ve con más ganas y posibilidades que nunca de asaltar a Bagnaia. Junto a él, Bezzecchi parece la otra opción más real, y como ven, ambos son del entorno de Borgo Panigale, que ya lucha por la corona individual contra sí mismo.

Márquez, tan fuera como antes

Seguramente Martín no esperaba un descalabro tan monumental no solo de Honda, sino también de Yamaha como se está dando. Las motos japonesas ni están ni se las espera y solo KTM y Aprilia pelean contra Ducati, aunque en franca desventaja. Esta situación, un día sí y otro también empuja a Márquez a su salida, prematura o no, de Honda; parece que en dirección a KTM, rumor que Francesco Guidotti, director de la marca austriaca, no ha atajado.

Sí advirtió en Sky Sports que “ahora Marc Márquez no es una opción viable. No es nuestro piloto, no podemos hablar de él por ninguna razón, ni en el presente ni en el futuro”, sin embargo, consciente del contrato del ilerdense con Honda hasta 2024, no cerró la puerta en 2025, lo que ha aumentado el runrún. En este sentido, la apuesta de la marca por Pedro Acosta de cara a 2024 es absoluta, solo que Dorna ha negado, por ahora, las plazas Suzuki a KTM, lo que entorpece las maniobras. Veremos que hace Márquez y si finalmente todas las partes pueden alcanzar sus objetivos, sean cuales sean estos, ya que nadie va a hablar de ir a por el ocho veces campeón del mundo antes de que este se harte de forma oficial de una Honda que parece claudica a corto plazo: Alberto Puig dijo que la marca del ala dorada no retendría a un piloto que no quiere estar. Blanco y en botella…