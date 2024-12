Jorge Martín sigue los pasos de Rossi y desata la tormenta en Ducati con sus duras palabras

Jorge Martín ha sido el protagonista indiscutido del motociclismo en los últimos días tras conseguir su título de Campeón del Mundo en MotoGP. El piloto madrileño sigue brillando, pero esta vez lo hace fuera de las pistas, con unas declaraciones que han causado revuelo dentro de Ducati y en el mundo de las motos en general.

Un camino difícil hacia la cima

Jorge Martín no ha tenido un camino fácil para llegar hasta donde está. En una reciente entrevista con La Razón, el piloto recordó cómo sus inicios estuvieron marcados por la falta de recursos y de apoyo.

“Me tenía que ir fuera a entrenar, a lugares como Segovia o Cuenca, porque en Madrid no tenía dónde hacerlo”, confesó. A pesar de la falta de medios y de dificultades económicas, Martín se mostró orgulloso de su esfuerzo y perseverancia. "Nunca me lo pusieron fácil, pero lo he conseguido", añadió, dejando claro que su éxito tiene un valor aún mayor al haberlo alcanzado por mérito propio.

El desafío económico y personal

Además de las dificultades para entrenar, Jorge Martín vivió una etapa complicada en lo personal, especialmente cuando sus padres pasaron por momentos difíciles. "Estaban en el paro, y el momento de dar el salto al Mundial era crítico. O ganaba la rookies o me iba a casa", recordó. Sin embargo, su capacidad para superar adversidades fue clave para su carrera, logrando salir adelante y demostrar su talento en la pista.

La comparación con Valentino Rossi

Una de las declaraciones más controvertidas de Martín fue cuando comparó su logro con el de Valentino Rossi. Martín se convirtió en el primer piloto en ganar en MotoGP con un equipo satélite, algo que no ocurría desde la victoria de Rossi en 2001.

Sin embargo, Martín fue contundente al aclarar que, aunque la hazaña de Rossi ocurrió con un equipo oficial, su logro en 2023 tiene una connotación diferente. “He sido el primero en ganar así en MotoGP”, dijo, lo que inevitablemente generó tensiones dentro de Ducati.

La tormenta en Ducati

Estas palabras de Martín también han tenido un eco importante dentro de Ducati, especialmente al hablar sobre su relación con la marca. Martín no ocultó su satisfacción al saber que, al conseguir el título con un equipo satélite, "esto tiene que jorobar mucho a más de uno". Aunque no se considera favorito para el próximo campeonato, el piloto madrileño dejó claro que su objetivo es seguir luchando y buscar la regularidad, especialmente con una nueva moto como la Aprilia.